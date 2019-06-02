Глава МИД Британии заявил, что обсудит с Трампом и Помпео "российское вмешательство"

ТАСС, 2 июня. Глава британского МИД Джереми Хант заявил в воскресенье, что обсудит приписываемое России вмешательство в выборы стран по всему миру с президентом США Дональдом Трампом и с госсекретарем Майклом Помпео, которые посетят королевство с официальным визитом на следующей неделе. Министр рассказал об этом в интервью телеканалу CBS.

"Одна из тем, которую я, безусловно, буду обсуждать с президентом и госсекретарем Помпео, - это наша обеспокоенность в связи с усиливающейся стратегией, которую мы, похоже, видим со стороны России, направленную на вмешательство в демократические процессы в свободных странах", - утверждал министр.

Его попросили прокомментировать слова американского лидера, который ранее допустил, что затронет на переговорах с уходящим премьер-министром Великобритании Терезой Мэй вопрос о том, какую роль сыграли спецслужбы ее страны в начале расследований, касавшихся приписываемого России сговора с предвыборным штабом Трампа.

"У нас очень тесные отношения в вопросе обмена разведданными, и по определению мы всегда говорим "да" нашему ближайшему союзнику <...> Мы хотели бы сотрудничать, но мы всегда будем делать это в рамках надлежащей процедуры, и мы никогда не сделаем ничего неправомерного, но у нас нет никаких секретов, - подчеркнул министр. - Мы рады обсудить эти вопросы".

На просьбу уточнить, какую именно роль сыграли спецслужбы королевства в связанных с Трампом расследованиях, глава МИД ответил: "Мы, очевидно, не обсуждаем в СМИ конкретные запросы об обмене разведданными, за исключением того, что я вам сейчас сказал". "Мы всегда будем стараться работать в тесном контакте с нашим главным союзником, потому что осознаем важную роль, которую вы [США] играете в мире. Мы, конечно же, никогда не сделаем ничего противоправного и не попытаемся вмешаться в избирательные процессы другой страны", - заключил Хант.

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался спецпрокурор Роберт Мюллер, который в итоге признал, что сговора между Москвой и Трампом не было. Республиканец неоднократно отметал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.