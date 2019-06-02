Иран призвал США исправить свою политику в отношении Тегерана, а не "играть словами"

ТАСС, 2 июня. Тегеран призывает Вашингтон изменить политику США в отношении Исламской Республики Иран (ИРИ), а не играть словами. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Комментарий иранского дипломата, опубликованный в воскресенье в официальном Telegram-канале МИД Ирана, поступил после того, как ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил о готовности начать диалог с Ираном без предварительных условий. Мусави отметил, что для ИРИ не важна игра слов, но важно изменение со стороны США общего подхода и практических мер. По словам представителя, то, что Помпео подчеркнул "кампанию максимального давления" Вашингтона на Тегеран, свидетельствует о том, что США продолжают свой неправильный подход.

Ранее, как информировало агентство Reuters, Помпео заявил о готовности Вашингтона начать диалог с Тегераном без каких-либо предварительных условий. Госсекретарь также отметил, что проблемы в отношениях с ИРИ существуют из-за находящегося у власти режима, а не из-за антииранских санкций, введенных Соединенными Штатами. Помпео вновь подчеркнул приверженность американской власти усилиям по изменению курса политики в Иране. В то же время он добавил, что американские власти рассматривают возможность начала диалога с Ираном при "нормальном поведении" руководства республики.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. 8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани объявил о приостановке исполнения части обязательств по СВПД.

29 мая Роухани заявил, что Тегеран не исключает возможности начала переговоров с США, если Вашингтон будет соблюдать свои обязательства по СВПД. Однако позже духовный лидер и руководитель страны аятолла Али Хаменеи подчеркнул, что переговоры с Вашингтоном, по его мнению, не приносят ничего, кроме вреда.