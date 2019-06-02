"Осудить нельзя промолчать". Главное о сносе харьковскими националистами памятника Жукову

Днем 2 июня стало известно, что украинские националисты в Харькове снесли бюст советского маршала Георгия Жукова.
Что произошло
- Представители националистических организаций, пикетирующие съезд местной власти в Харькове, снесли бюст маршала Георгия Жукова.
- Руководитель восточного крыла партии "Национальный корпус" (запрещена в РФ) Максим Жорин объяснил этот поступок тем, что "ни Жукову, ни другому пророссийскому политику нет места на Украине". По его словам, бюст снесли в рамках проводимой в стране политики декоммунизации.
- Около Дворца спорта, где установлен памятник, прошел пикет, в котором приняли участие несколько сотен человек с национальными и националистическими флагами. Полиция в ситуацию решила не вмешиваться.
- Во время мероприятий группа неизвестных распылила слезоточивый газ, трое полицейских получили ожоги глаз и были доставлены в больницу.
- Полиция Харькова возбудила два уголовных дела - за "хулиганство" и "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".
Реакция украинской власти
- Мэр Харькова Геннадий Кернес пообещал восстановить поваленный националистами бюст за счет пожертвований.
- Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что снос памятника был направлен против общей для украинцев и россиян истории, а также против "памяти Великой Победы". По его словам, национал-радикалы остаются безнаказанными, а интересы жителей юго-востока страны "приносятся в жертву террору и вандализму".
- Сопредседатель "Платфомы" Вадим Рабинович обратился к властям с просьбой разрешить восстановить памятник за счет партии.
- Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко в свою очередь оправдал действия радикалов, заявив, что памятник подпадает под действие закона о декоммунизации и никто не должен этому препятствовать.
- Глава Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что закон нарушила местная власть Харькова, которая ранее не снесла бюст, а "попытки реванша и посягательств на официальную декоммунизацию провоцируют декоммунизацию стихийную".
Реакция российской стороны
- Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что сектористы и корпусисты ничем не прославились и покрыли себя позором.
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала снос памятника "серьезным вызовом" для новой власти Украины. Киеву придется расставить знаки препинания в предложении "Осудить нельзя промолчать", заявила она.
- В Общественной палате России призвали новые власти Украины наказать вандалов.