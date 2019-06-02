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Кризис на Украине
Обновлено 

"Осудить нельзя промолчать". Главное о сносе харьковскими националистами памятника Жукову

© EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO, архив

Днем 2 июня стало известно, что украинские националисты в Харькове снесли бюст советского маршала Георгия Жукова.

Что произошло

  • Представители националистических организаций, пикетирующие съезд местной власти в Харькове, снесли бюст маршала Георгия Жукова
  • Руководитель восточного крыла партии "Национальный корпус" (запрещена в РФ) Максим Жорин объяснил этот поступок тем, что "ни Жукову, ни другому пророссийскому политику нет места на Украине". По его словам, бюст снесли в рамках проводимой в стране политики декоммунизации.
  • Около Дворца спорта, где установлен памятник, прошел пикет, в котором приняли участие несколько сотен человек с национальными и националистическими флагами. Полиция в ситуацию решила не вмешиваться.
  • Во время мероприятий группа неизвестных распылила слезоточивый газ, трое полицейских получили ожоги глаз и были доставлены в больницу.
  • Полиция Харькова возбудила два уголовных дела - за "хулиганство" и "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".

Реакция украинской власти

  • Мэр Харькова Геннадий Кернес пообещал восстановить поваленный националистами бюст за счет пожертвований.
  • Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что снос памятника был направлен против общей для украинцев и россиян истории, а также против "памяти Великой Победы". По его словам, национал-радикалы остаются безнаказанными, а интересы жителей юго-востока страны "приносятся в жертву террору и вандализму".
  • Сопредседатель "Платфомы" Вадим Рабинович обратился к властям с просьбой разрешить восстановить памятник за счет партии.
  • Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко в свою очередь оправдал действия радикалов, заявив, что памятник подпадает под действие закона о декоммунизации и никто не должен этому препятствовать.
  • Глава Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что закон нарушила местная власть Харькова, которая ранее не снесла бюст, а "попытки реванша и посягательств на официальную декоммунизацию провоцируют декоммунизацию стихийную".

Реакция российской стороны

  • Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что сектористы и корпусисты ничем не прославились и покрыли себя позором.
  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала снос памятника "серьезным вызовом" для новой власти Украины. Киеву придется расставить знаки препинания в предложении "Осудить нельзя промолчать", заявила она.
  • В Общественной палате России призвали новые власти Украины наказать вандалов.

 

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