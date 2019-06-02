Чешская прокуратура проверит информацию о конфликте интересов премьера

ПРАГА, 2 июня. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Чехии проведет проверку информации о незаконном получении дотаций из фондов Евросоюза связанным с премьер-министром республики Андреем Бабишем холдингом Agrofert, которая содержится в проекте аудиторского отчета Еврокомиссии (ЕК). Об этом заявил в воскресенье в интервью Чешскому телевидению генеральный прокурор страны Павел Земан.

"Мы [в генпрокуратуре] приняли решение, что проведем анализ данного документа и затем решим, что делать дальше, - пояснил он. - Если нам потребуется дополнительная информация, то мы ее потребуем [от экспертов ЕК]. Мы должны все взвесить [факты в проекте аудиторского отчета]".

Пражская газета "Господаржске новины" опубликовала в пятницу информацию, что ЕК требует от Agrofert возвращения дотаций из фондов ЕС, так как связанный с премьером холдинг использует возможности, представляемые ему на высоком государственном посту. В Брюсселе обнаружили конфликт между государственными и личными интересами Бабиша.

Генпрокурор назвал содержащиеся в проекте аудиторского отчета сведения "очень серьезными". "Возникает подозрение, что могло быть совершено уголовное деяние", - сказал он.

Реакция премьера

Заявление генпрокурора вызвало остро негативную реакцию у премьер-министра. "Не хочу верить, что специалист, находящийся на посту генпрокурора, сделал столь опрометчивые выводы, не дождавшись окончательного вердикта [по делу]. Исходящая от него инициатива [свидетельствует], что он не уважает правила справедливого процесса. Вообще не понимаю, как мы можем оперировать какими-то уголовными деяниями", - заявил журналистам Андрей Бабиш.

Возможное требование ЕК

Сумма, которую ЕК намерена потребовать от Чехии за якобы незаконные дотации из фондов ЕС для Agrofert, согласно информации местных СМИ, может составить от $13 млн до $18,5 млн. Эти сведения содержатся в проекте аудиторского отчета ЕК. По дипломатическим каналам документ поступил в чешские министерства финансов и регионального развития.

Политические противники премьера

По словам Бабиша, который является долларовым миллиардером, исходящая от ЕК инициатива является провокацией, за которой стоят его противники на политической сцене Чехии. Они пытаются дискредитировать главу кабмина с целью устранить из большой политики. "Чехия никакие средства возвращать не будет, так как для этого нет оснований. Чехия будет отвергать подобные требования", - сказал ранее премьер.

Бабиш постоянно подчеркивает, что никогда не нарушал законы, так как, уйдя в большую политику, поручил управление имуществом целевому фонду, на деятельность которого не оказывает влияния. "Все [мною было сделано] по закону", - говорит он.