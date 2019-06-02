Reuters: в Пентагоне попросили Белый дом не политизировать Вооруженные силы США

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. Исполняющий обязанности руководителя Пентагона Патрик Шанахан попросил Белый дом через главу своего аппарата не политизировать Вооруженные силы Соединенных Штатов в связи с разразившимся скандалом вокруг эсминца John S. McCain. О соответствующей просьбе, находящегося в данный момент с официальным визитом в Азии и.о. министра рассказало в воскресенье агентство Reuters .

Как оно отмечает, Белый дом дал указание Седьмому флоту ВМС США свести к минимуму демонстрацию эсминца во время выступления президента США Дональда Трампа в Японии на прошлой неделе. Просьба не была выполнена, но инцидент поднял вопрос о политизации ВС, которые до этого считались аполитичными, пишет Reuters.

Шанахан поручил руководителю своего аппарата поговорить с отвечающими за взаимодействие с военным командованием США представителями "Белого дома и подтвердить свои обязательства, согласно которым министерство обороны не будет политизировано", приводит агентство слова официального представителя Пентагона подполковника Джо Буччино. Он отметил, что сообщение было передано.

Ситуация вокруг эсминца привела к тому, что в конце недели и.о. министра обороны попросил главу своего аппарата выяснить, что произошло на самом деле. В воскресенье Шанахан сообщил журналистам, что после ознакомления с фактами он не планирует просить генерального инспектора министерства начинать расследование в связи с этим инцидентом. "Недопустимо политизировать вооруженные силы [США]", - отметил он в беседе с журналистами, которые сопровождают его в поездке в Сеул.

В субботу ВМС США подтвердили информацию о получении ими перед визитом американского президента в Японию просьбы скрыть от Дональда Трампа эсминец John S. McCain.

О скандале

Скандал разгорелся в Соединенных Штатах из-за сообщений о том, что Белый дом перед визитом Трампа в Японию попросил военных спрятать эсминец. 28 мая на базе Йокосука в Японии президент выступил перед американскими моряками на универсальном десантном корабле Wasp, около которого был пришвартован John S. McCain. В среду газета The Wall Street Journal со ссылкой на попавшие в ее распоряжение электронные письма сообщила, что еще перед поездкой президента американским военнослужащим, помимо прочего, было поручено сделать так, чтобы эсминец "был вне поля зрения" Трампа. В результате, по сведениям издания, название корабля закрыли брезентом, а рядом с эсминцем была установлена баржа, скрывшая его от глаз хозяина Белого дома.

Сам президент категорически отрицал, что был в курсе происходящего. Свою причастность к данной истории отверг и Шанахан. Представитель ВМС США на своей странице в Twitter опроверг информацию о том, что название эсминца было скрыто во время визита Трампа. По данным телеканала CNN, корабль в настоящее время находится на ремонте, его источник в ВМС США сообщил, что запрос Белого дома в связи с этим был нецелесообразен. Как отметил телеканал NBC, эсминец назван в честь сенатора Джона Маккейна, а также его отца и деда, которые были адмиралами.

Глава вашингтонской администрации неоднократно делал выпады в сторону Маккейна. Так, во время своей предвыборной кампании Трамп оскорбил сенатора, ветерана войны во Вьетнаме и публично отказался извиняться перед ним. На одной из встреч с избирателями он заявил, что вовсе не считает Маккейна героем, поскольку тот "был захвачен в плен" вьетнамцами. Трамп отметил, что не чувствует своей вины перед сенатором, который служил военным летчиком, был сбит над Вьетнамом и действительно провел долгое время в плену.