СМИ: США уведомили Россию о поддержке авиаударов Израиля в Сирии, пока там остается Иран

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты уведомили Россию о том, что поддерживают израильские авиаудары на территории Сирии, пока ВС Ирана и подконтрольные ему, по версии Вашингтона, силы остаются на территории этой арабской республики. Об этом в воскресенье сообщил портал Axios со ссылкой на свои источники в Госдепартаменте и Белом доме.

По их данным, соответствующее послание несколько раз направлялось Москве за последние месяцы. Представители вашингтонской администрации также сообщили российской стороне о том, что вывод ВС Ирана и подконтрольных ему сил с территории Сирии - это требование не только Израиля, но и США.

Портал напомнил, что в июне помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и председатель Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат обсудят вопросы региональной безопасности на встрече в Иерусалиме. По данным Axios, основное внимание будет уделено Сирии и Ирану. Как сообщил порталу источник в правительстве Израиля, к переговорам тщательно готовились, чтобы США и Россия смогли тесно сотрудничать в деле политического урегулирования ситуации в Сирии, которое может привести, по его мнению, к выводу иранских сил из арабской республики.

Госдепартамент и Белый дом пока не ответили на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать данную информацию.

Сирийские средства ПВО успешно отразили в воскресенье две ракетные атаки со стороны Израиля на южные окрестности Дамаска и город Эль-Кунейтру, сообщило агентство SANA со ссылкой на источник в командовании ВС республики. Агентство напоминает, что 17 мая сирийские ПВО отразили ракетный обстрел Дамаска, который велся со стороны Голанских высот. Воздушные цели были поражены в небе над Эль-Кунейтрой и окрестностями сирийской столицы.

Все последние ракетные удары Израиль наносил со стороны демилитаризованной зоны на Голанах, ранее израильские ВВС атаковали военные объекты в Сирии из воздушного пространства соседнего Ливана. Так, 13 апреля сирийские ПВО отразили израильскую атаку на военную базу в городе Масъяф, в центральной провинции Хама.