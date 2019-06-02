Новым мэром Афин стал Костас Бакояннис

АФИНЫ, 2 июня. /ТАСС/. Кандидат от главной оппозиционной партии "Новая демократия" (НД) Костас Бакояннис стал новым мэром Афин. Об этом сообщило в воскресенье Министерство внутренних дел Греции, ведущее подсчет голосов на местных выборах.

По данным подсчета 97,8% поданных бюллетеней, Бакояннис получил 65,3%, в то время как его оппонент, кандидат от правящей партии СИРИЗА Насос (Атанасиос) Илиопулос, получил только 34,7% голосов.

Костас Бакояннис ранее занимал пост мэра города Карпениси, а с 2014 года являлся губернатором региона Центральная Греция. Костас является сыном депутата от НД, экс-главы МИД Греции Доры Бакоянни и внуком бывшего премьер-министра Константиноса Мицотакиса (1918-2017). Его мать Дора Бакоянни в 2002 году стала первой женщиной - мэром Афин, и в этом качестве принимала гостей Олимпиады-2004. Муж Доры и отец Костаса - Павлос Бакояннис был убит в 1989 году террористами из левацкой организации "17 ноября", разгромленной в 2002 году.

Родным братом Доры Бакоянни является еще один видный представитель династии Мицотакисом - Кириакос Мицотакис, лидер главной оппозиционной партии "Новая демократия", которая лидировала на выборах в Греции в Европейский парламент 26 мая и теперь рассчитывает на победу на общенациональных выборах 7 июля.