Отставка лидера Социал-демократической партии Германии стала шоком для правящей коалиции

Тяжелые испытания выпали в последние дни на долю Андреа Налес: возглавляемая ею Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) провалилась 26 мая на выборах в Европарламент, заняв третье место и потеряв по сравнению с 2014 годом примерно 12 процентных пунктов, а также впервые более чем за 70 лет проиграла Христианско-демократическому союзу (ХДС) выборы в парламент федеральной земли Бремен.

Критика со стороны однопартийцев, их требования кадрового обновления нарастали, как снежный ком, но Налес не сдавалась и на протяжении недели старалась отстоять пост лидера СДПГ. На фоне критики она пошла на смелый шаг - предложила досрочно, 4 июня, провести выборы главы парламентской фракции СДПГ, изначально намеченные на сентябрь, поступив по принципу "все или ничего". Эту должность она занимает, будучи одновременно лидером СДПГ. Считается, что оба поста неразрывно связаны друг с другом.

Казалось, кадровый вопрос снят с повестки дня хотя бы на время, ведь никто не отваживался составить конкуренцию Налес. Однако постепенно становилось понятно, что многие депутаты от СДПГ в парламенте ФРГ не поддержат лидера и досрочные выборы председателя фракции могут превратиться для нее в настоящий кошмар.

Сегодня, спустя семь дней после провала на последних выборах, политик все же выбросила белый флаг.

Необходимой поддержки больше нет

Внезапное заявление Налес о намерении покинуть должности главы СДПГ и руководителя фракции в Бундестаге стало социал-демократов и входящего в коалицию консервативного блока ХДС/ХСС громом среди ясного неба.

"Дискуссия во фракции и сигналы, которые поступили из партии, показали мне, что необходимой для исполнения моих полномочий поддержки больше нет", - объяснила Налес. Она напомнила, что стала председателем СДПГ в сложные времена - в 2018 году после состоявшихся годом ранее выборов в Бундестаг, на которых партия показала очень слабый результат.

"Мы вместе приняли решение взять на себя ответственность, став частью правительства", - указала она. Налес подчеркнула, что руководство СДПГ работает над тем, чтобы партия вышла из того плачевного состояния, в котором оказалась, и найти новые темы, которые бы убедили избирателя проголосовать за нее.

"Чтобы этого добиться, нужна полная, взаимная поддержка. Я хотела ясности, и на этой неделе этой ясности я не получила", - отметила она.

Как будет дальше развиваться ситуация, какие последствия будет иметь отставка Налес для правящей в ФРГ коалиции, а, главное, каким будет путь обновления для СДПГ, совершенно неизвестно. Налес не удалось убедить однопартийцев в том, что с нею на посту председателя открывается какая-то новая перспектива. Уже при избрании в 2018 году она получила не так много голосов - ее поддержали лишь 66% делегатов внеочередного съезда СДПГ в Висбадене. Тогда многие наблюдатели заявили об очевидном расколе в партии.

Двойная стратегия

Именно Налес вместе с Олафом Шольцем [сейчас вице-канцлер, министр финансов] повела партию в "большую коалицию" - этот проект отвергали и отвергают многие члены и сторонники СДПГ. Стратегия была проста - "пробить" и реализовать как можно больше проектов, предлагаемых социал-демократами своим партнерам по правительству - ХДС/ХСС, и параллельно выработать и претворить в жизнь концепции по обновлению партии.

Несколько законопроектов "большой коалиции", прежде всего в социальной сфере, имеют почерк СДПГ. Однако избиратель это так и не оценил по достоинству, двойная стратегия не удалась, а плана "Б" у СДПГ не оказалось.

Сейчас неясно, как намерено руководство действовать дальше. Федеральный съезд запланирован на декабрь, теперь не исключено, что он состоится гораздо раньше. Как бы там ни было, первый вопрос, на который предстоит уже сегодня-завтра ответить правлению СДПГ, состоит в том, продолжать оставаться частью действующей коалиции или нет.

Социал-демократы поспешили как можно скорее найти и.о. председателя и главы фракции, чтобы избежать неразберихи, вакуума и сохранить работоспособность партии. Как ожидается, временно исполнять обязанности лидера СДПГ будет Малу Драйер, премьер-министр федеральной земли ФРГ Рейнланд-Пфальц, а главы фракции СДПГ в Бундестаге - Рольф Мютцених, нынешний заместитель Налес. В качестве долгосрочной перспективы обсуждается вариант передачи полномочий председателя партии основному кандидату СДПГ на выборах в Европарламент - Катарине Барлей.

Налес хотела избежать кадровых дискуссий, но с ее отставкой они лишь вспыхнули с новой силой. Времени у партии остается очень мало - осенью выборы пройдут в ландтаги восточногерманских земель Бранденбург, Саксония и Тюрингия. Там положение как социал-демократов, так и ХДС не завидное. Правопопулистской "Альтернативе для Германии" вполне по силам выиграть выборы во всех трех регионах. Это стало бы, пожалуй, роковым ударом для правящих партий.

"СДПГ находится в чрезвычайно серьезной ситуации, если мы сейчас не поймем, что нужно сохранять сплоченность и вместе найти путь из кризиса, тогда для СДПГ действительно все будет трагично", - констатировала Драйер.

ХДС и Меркель не заинтересованы в развале коалиции

Хаос в СДПГ не нужен никому в правительстве Германии, выход социал-демократов из коалиции, прежде всего, не устраивает канцлера Ангелу Меркель, которая неоднократно заявляла о желании доработать главой кабмина до следующих выборов в Бундестаг в 2021 году. Распад правящего альянса станет концом политической карьеры Меркель, ведь ранее она говорила, что по истечении нынешнего легислатурного периода не будет занимать никаких политических постов.

О всей серьезности ситуации и понимании существующих рисков говорит то обстоятельство, что в связи с решением Налес канцлер решила выступить с отдельным заявлением. Она подчеркнула важность продолжения работы действующей коалиции.

"Мы продолжим правительственную работу - со всей серьезностью и осознанием большой ответственности, ведь проблемы, которые мы должны решить, находятся на повестке дня как в ФРГ, так и Европе", - сказала Меркель. По ее мнению, сохранение коалиции важно также в свете общей ситуации в современном мире.

Не удивительно, что ближайшая соратница Меркель, председатель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр придерживается аналогичного мнения. "Я исхожу из того, что СДПГ как можно скорее решит кадровые вопросы и не нанесет вреда работоспособности коалиции. Сейчас не час для партийно-тактических размышлений, мы по-прежнему привержены сохранению "большой коалиции", - заявила журналистам лидер ХДС.

Приверженность СДПГ, ХДС и ХСС правящей коалиции имеет и другие причины. Ее распад грозит досрочными выборами, на которых консерваторы рискуют проиграть "зеленым", а социал-демократы - опуститься еще ниже и окончательно потерять статус так называемой "народной партии". Согласно опросу, проведенному телеканалами RTL и n-tv, сейчас рейтинг "зеленых" составляет 27%, ХДС/ХСС - 26%. Социал-демократы в случае, если бы выборы прошли сегодня, набрали бы всего 12%, а это антирекорд.

Вячеслав Филиппов