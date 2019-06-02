Трамп отправляется с визитом в Великобританию, Ирландию и Францию

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп прибывает в понедельник с первым государственным визитом в Великобританию, откуда затем отправится в Ирландию и Францию. В ходе своего европейского турне хозяин Белого дома проведет встречи с королевой Елизаветой II и премьер-министром Терезой Мэй, главой правительства Ирландии Лео Варадкаром, а также президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Поездка, совмещенная с государственным визитом в Соединенное Королевство, приурочена к 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии 6 июня 1944 года. Основные торжества по этому поводу пройдут в английском Портсмуте и самой Нормандии.

Визит по приглашению королевы

Трамп вместе с первой леди Меланьей совершает визит по приглашению королевы Елизаветы II. Как сообщила представитель администрации США высокого ранга на специальном телефонном брифинге для журналистов, их будет ждать торжественная церемония в Букингемском дворце, где они смогут встретиться с британским монархом и другими членами королевской семьи. В этот же день президент США и первая леди посетят Вестминстерское аббатство, где возложат венки к расположенной там могиле неизвестного солдата. Вечером запланирован ужин у королевы.

Самая активная роль в программе госвизита будет возложена на принца Чарльза, который заменит на торжествах своего 97-летнего отца принца Филипа, отошедшего в связи с преклонным возрастом от выполнения обязанностей члена королевской семьи.

Во вторник Трамп проведет двусторонние переговоры с премьер-министром Великобритании, а также встретится с представителями деловых кругов двух стран и посетит прием в Уинфилд-Хаусе - резиденции посла США в лондонском Риджентс-парке, где к нему также присоединится Чарльз. На встрече с Мэй американский лидер планирует затронуть тему сделки о свободной торговле, которую две страны могут заключить в течение нескольких месяцев после Brexit, чтобы помочь Лондону компенсировать потери, понесенные в результате изменений в торговых отношениях с ЕС. Однако, как подчеркнули в Белом доме, каких-либо прорывов по этому вопросу в этот раз не ожидается.

Хотя Мэй уходит в отставку с поста лидера Консервативной партии уже 7 июня, всего через несколько дней после визита американского лидера, в администрации США убеждены, что время для поездки выбрано крайне удачно. Годовщина высадки в Нормандии должна подчеркнуть нерушимость так называемых особых отношений между двумя странами, в которых Лондон традиционно следует в своей внешней политике в фарватере той линии, которую определяет Вашингтон.

При этом от конкретных личностей в политике, как считают в Белом доме, эти особые отношения не зависят. Так что уход Мэй с поста главы правительства после того, как партия выберет нового лидера, в этом случае не играет особого значения. Кроме того, переговоры с Мэй заложат основу для "дальнейших дискуссий с тем, кто займет пост премьер-министра в течение следующих нескольких месяцев, вне зависимости от того, кто это будет", подчеркнули в администрации.

Президент США и британские политики

Впрочем, вопрос о поддержке кого-либо из кандидатов со стороны Трампа вызывает большой интерес. В опубликованном в минувшую пятницу интервью газете "Сан" хозяин Белого дома утверждал, что может значительно повлиять на борьбу за кресло британского премьера, в которой участвуют 12 человек. По его словам, некоторые из претендентов на пост лидера тори обращались к нему за помощью. Он, однако, не стал называть имен.

При этом американский президент заявил, что считает достойным кандидатом бывшего главу МИД Великобритании Бориса Джонсона, считающегося главным претендентом. По его словам, тот отлично бы справился с обязанностями премьер-министра в случае избрания лидером Консервативной партии.

Ранее американский президент сообщил журналистам, что не исключает возможности встречи в Лондоне с Джонсоном, а также с лидером победившей на выборах в Европарламент Партии Brexit Найджелом Фаражем. Он назвал обоих политиков своими друзьями, "хорошими людьми" и "значительными фигурами". Хотя Фарадж не имеет отношения к выбору нового лидера консерваторов, его партия показала впечатляющие результаты, с первой попытки участия в избирательной кампании завоевав сразу 29 мандатов и набрав 31,6% от общего числа голосов.

Впрочем, в администрации США подчеркнули, что встречи с Джонсоном и Фараджем в графике Трампа в настоящий момент не значатся. Не исключено, что политики могут оказаться в числе приглашенных лиц на ужине в резиденции посла США или каком-то другом мероприятии с участием Трампа.

Фарадж при этом утверждал, что канцелярия Мэй, по имеющейся у него информации, старается не допустить его встречи с американским лидером. В ответ на это представитель Даунинг-стрит заявил, что президент США сам определяет, с кем он будет общаться во время визита.

Трампу рады не все

Показательно, что от приглашения на торжественный банкет в честь Трампа и его супруги Меланьи в Букингемском дворце отказался лидер Лейбористской партии Джереми Корбин. В своем заявлении политик ранее подчеркнул, что Мэй совершает ошибку, "заискивая перед американской администрацией" и хозяином Белого дома, со взглядами которого крайне левый лидер лейбористов резко не согласен. Трамп на это заявил газете "Санди таймс", что в случае гипотетического прихода к власти лейбористов, который может произойти по итогам новых парламентских выборов, он не станет делиться с Лондоном секретной информацией в области безопасности до того, как лично не познакомится с Корбином.

Нежелание видеть Трампа подчеркнул и спикер Палаты общин британского парламента Джон Беркоу. Он высказался против того, чтобы президент США выступал с речью в главном законодательном органе Соединенного Королевства, как это делали некоторые предшественники Трампа во время своих государственных визитов в Великобританию. Впрочем, в этот раз Белый дом и не выражал такого намерения, и никаких официальных запросов не направлялось.

Как сообщала ранее газета "Дейли экспресс", не будет принимать участия в программе визита Трампа и супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл. Согласно официальной версии, она в настоящий момент освобождена от участия в официальных мероприятиях в связи с недавним рождением сына Арчи.

Однако издание дало понять, что подлинные причины отсутствия герцогини могут заключаться в том, что Меган, известная своими либеральными взглядами, поддерживала на президентских выборах 2016 года главную соперницу Трампа, кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. При этом она не стеснялась жестких оценок в адрес нынешнего хозяина Белого дома и характеризовала Трампа как "женоненавистника" и "человека, сеющего распри".

Трамп в ответ на просьбу газеты "Сан" прокомментировать прошлые высказывания Маркл о нем назвал герцогиню "скверной". Однако позднее написал на своей странице в сети "Твиттер", что вовсе не говорил такого, а подобные сообщения являются выдумкой "лживых СМИ". Британское издание в ответ выложило аудиозапись интервью, где эти слова президента присутствуют.

Помимо политиков, не рады президенту США и многие жители Великобритании. Так, участники ряда британских правозащитных организаций и движений, выступающих против проводимой Трампом политики в области соблюдения международного права, экологии, религиозного и расового равенства и соблюдения прав человека, заявили, что вновь запустят в небе над Лондоном огромную надувную фигуру, изображающую президента США в виде малыша в подгузнике и с мобильным телефоном в руках.

В июле прошлого года аналогичный воздушный шар "малыш Трамп" также сопровождал приезд президента США в Лондон, став для британцев своего рода символом неприятия нынешней американской администрации. Новый "малыш", как пообещали организаторы акции, будет значительно крупнее своего предшественника.

75-летие высадки в Нормандии

В среду хозяин Белого дома отправится в Портсмут, где примет участие в торжественных мероприятиях в честь 75-летия со дня высадки союзников в Нормандии. Там будут присутствовать и лидеры некоторых других стран, в частности канцлер Германии Ангела Меркель. Однако информации о какой-либо их двусторонней встрече не распространяли ни германские, ни американские власти.

В этот же день Трамп вылетит в Ирландию, где встретится с премьер-министром страны Лео Варадкаром в аэропорту Шаннон. После этого, по сведениям газеты "Айриш таймс", президент США отправится в графство Клэр - в люксовый гостиничный комплекс Trump International Golf Links and Hotel, находящийся в собственности его семьи с 2014 года. Это один из самых известных люксовых гольф-клубов в Ирландии, расположенный в местечке Дунбег на берегу Атлантического океана. Он включает в себя отель на 218 номеров, спа-салон, несколько ресторанов и поле для гольфа.

Наконец, 6 июня Трамп и Меланья прибудут в Нормандию, где примут участие в торжественных мероприятиях на американском воинском кладбище в городе Кольвиль-сюр-Мер. На церемонии будет присутствовать и президент Франции Эмманюэль Макрон.

После этого у двух лидеров состоится встреча в Кане, в ходе которой они обсудят "укрепление тесного сотрудничества в сфере экономики и безопасности". Как заявила ранее представитель Белого дома корр. ТАСС, повестка переговоров будет облегченной.

Примечательно, что Трамп не будет участвовать в международной церемонии, которая запланирована на вечер того же дня. В американской администрации подчеркнули, что президент намеревается сосредоточить свое внимание в первую очередь на том, чтобы почтить память американских солдат, и в меньшей степени - на крупных мероприятиях с участием иностранных лидеров.

Власти США также подтвердили, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина в Нормандии не готовится. Ранее в Кремле сообщили, что не получали приглашение на торжественные мероприятия по случаю 75-летия со дня высадки союзников.