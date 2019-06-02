СМИ: военный аэродром в провинции Хомс подвергся ракетному обстрелу

ТАСС, 3 июня. Сирийский военный аэродром Т-4, расположенный в провинции Хомс, подвергся ракетному обстрелу. Об этом в понедельник сообщило агентство SANA.

По его данным, для отражения ракетной атаки были задействованы сирийские силы противовоздушной обороны.

Как сообщил агентству сирийский военный источник, средствам ПВО удалось сбить две ракеты. В результате атаки, по его словам, как минимум один человек погиб, еще двое получили ранения. Инфраструктуре аэродрома нанесен ущерб.

Источник SANA также утверждал, что ракеты были запущены Израилем.