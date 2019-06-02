{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии
Обновлено 

СМИ: военный аэродром в провинции Хомс подвергся ракетному обстрелу

Как сообщает агентство SANA, минимум один человек погиб, еще двое получили ранения
Описание
© AP Photo/Ariel Schalit, архив

ТАСС, 3 июня. Сирийский военный аэродром Т-4, расположенный в провинции Хомс, подвергся ракетному обстрелу. Об этом в понедельник сообщило агентство SANA.

По его данным, для отражения ракетной атаки были задействованы сирийские силы противовоздушной обороны.

Как сообщил агентству сирийский военный источник, средствам ПВО удалось сбить две ракеты. В результате атаки, по его словам, как минимум один человек погиб, еще двое получили ранения. Инфраструктуре аэродрома нанесен ущерб.

Источник SANA также утверждал, что ракеты были запущены Израилем.

Теги
СирияКризис в Сирии
СМИ: беспилотник хуситов атаковал в Йемене участников военного парада
Информации о пострадавших во время атаки не приводится
Читать полностью