Канада временно приостановила работу посольства в Венесуэле

ОТТАВА, 3 июня. /ТАСС/. Власти Канады приняли решение о временной приостановке работы посольства страны в Венесуэле, а также о непродлении виз венесуэльским дипломатам в Оттаве. Об этом в воскресенье говорится в заявлении главы МИД Канады Христи Фриланд.

"К сожалению, в конце этого месяца визы канадских дипломатов в Венесуэле заканчиваются, и они больше не могут их продлить при режиме [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро. Поэтому у нас не остается иного выбора, кроме как временно приостановить работу нашего посольства в Венесуэле, [соответствующее решение] вступает в силу немедленно", - объявила министр. Фриланд добавила, что Оттава примет соответствующие меры к венесуэльским дипломатам, "отправленным режимом Мадуро в Канаду". По ее словам, данную ситуацию спровоцировали нынешние власти Венесуэлы, которые "предприняли шаги по ограничению возможности работы иностранных посольств".

Фриланд сообщила, что консульские услуги, которые ранее оказывались посольством Канады в Каракасе, теперь будут оказывать дипломаты в канадской дипмиссии в Колумбии. Она также подчеркнула, что в течение ближайших месяцев Оттава не рекомендует гражданам Канады посещать Венесуэлу.