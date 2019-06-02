WP: Помпео сомневается в возможности реализовать план ближневосточного урегулирования

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео с большим сомнением относится к реализации разрабатываемого вашингтонской администрацией плана урегулирования палестино-израильского конфликта, получившего название "сделка века". Об этом сообщила в воскресенье газета The Washington Post, в распоряжении которой оказалась аудиозапись выступления шефа американской дипломатии на закрытой встрече с представителями еврейских организаций в Нью-Йорке.

Как указал глава Госдепартамента, "можно утверждать", что план "неисполнимый", и он не сможет "принести результатов". Тем не менее он выразил надежду, что сделку не отвергнут с ходу. "Он [план] может быть отвергнут, - цитирует издание госсекретаря. - Большой вопрос в том, сможем ли мы получить достаточно пространства для реального разговора о том, как его [план] выстраивать".

По словам руководителя внешнеполитического ведомства, обнародование плана неоднократно откладывалось. "Нам потребовалось больше времени, чтобы разработать наш план, чем первоначально предполагалось, мягко говоря", - отметил он 28 мая на конференции руководителей крупнейших американских еврейских организаций. По словам Помпео, "нет никаких гарантий", что США смогут урегулировать с помощью этого плана палестино-израильский конфликт. "Я надеюсь, что все будут заниматься [урегулированием конфликта] всерьез", - указал госсекретарь.

Он признал наличие опасений того, что план будет односторонним и принесет выгоду только израильскому правительству. "Я понимаю, почему люди думают, что это будет сделка, которую смогут полюбить только израильтяне, - сказал шеф американской дипломатии. - Я понимаю восприятие этого. Я надеюсь, что все просто выслушают и позволят ему [плану] понемногу действовать".

3 мая старший советник и зять президента США Джаред Кушнер, выступая в вашингтонском Институте ближневосточной политики, сообщил, что американский план урегулирования палестино-израильского конфликта будет включать политическую и экономическую части, в которых будут учитываться аналогичные попытки предыдущих вашингтонских администраций. Ранее он также сообщил, что детали плана будут раскрыты в начале июня.