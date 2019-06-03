Трамп допустил, что встретится с Джонсоном и Фаражем во время визита в Великобританию

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп может встретиться с экс-главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном во время своего визита в королевство. В воскресенье в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в Великобританию американский лидер не стал исключать возможность встречи с фаворитом борьбы за пост лидера Консервативной партии страны.

"Он мой друг", - отметил Трамп, допуская возможность встречи с Джонсоном, указало агентство Associated Press. Он также допустил, что встретится с лидером победившей на выборах в Европарламент Партии Brexit Найджелом Фаражем.

Трамп раскритиковал мэра Лондона лейбориста Садика Хана, который назвал президента США "глобальной угрозой". Американский лидер отметил, что не заинтересован во встрече с ним. "Нет, я не думаю о нем", - отметил глава государства. Он назвал Хана "близнецом" мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, который также подвергал критике республиканца, "только меньше ростом".

В Великобритании американский лидер подвергся резкой критике после того, как заявил, что бывший глава британского МИД Джонсон отлично справится с обязанностями премьер-министра страны, если будет избран новым лидером Консервативной партии. На прошлой неделе премьер Тереза Мэй объявила о том, что 7 июня уйдет в отставку из-за невозможности реализовать выход страны из состава ЕС. Она будет оставаться на посту главы правительства, пока партия не выберет своего нового руководителя. Этот процесс должен начаться 10 июня и завершиться во второй половине июля. Джонсон считается главным претендентом на пост лидера консерваторов.

Государственный визит 45-го президента США в Великобританию пройдет с 3 по 5 июня. Трамп совершит его вместе с семьей по приглашению королевы Елизаветы II.