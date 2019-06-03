Катар раскритиковал заявления по Ирану, принятые по итогам саммитов в Мекке

ТАСС, 3 июня. Катар не согласен с антииранскими заявлениями, которые были приняты участниками прошедших в Саудовской Аравии саммитов лидеров арабских государств. Об этом заявил в воскресенье катарский министр иностранных дел Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

В пятницу в Мекке прошли экстренные встречи лидеров Лиги арабских государств (ЛАГ) и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), по итогам которых их участники осудили "агрессивные действия" Ирана в регионе и его вмешательство во внутренние дела арабов.

"У Катара имеются возражения относительно заявлений, принятых по итогам саммитов ЛАГ и ССАГПЗ, потому что некоторые их пункты противоречат внешней политике Дохи", - приводит слова министра телеканал Al Araby. Как он отметил, при составлении заявлений никто не консультировался с Катаром по упомянутым в них формулировкам. О каких именно пунктах идет речь, министр не уточнил.

Ряд арабских государств, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ и Бахрейн, впоследствии раскритиковали Катар за его несогласие с антииранской позицией. Государственный министр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр в своем Twitter в воскресенье выразил удивление, почему представители Катара не высказали свои возражения непосредственно во время саммитов.

В Мекке в субботу также прошел 14-й саммит Организации исламского сотрудничества (ОИС). Как сообщил аль-Джубейр, по его итогам исламские государства также "осудили политику Ирана и его дестабилизирующее поведение в регионе".

5 июня 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. За этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата. Катар в свою очередь после этого укрепил отношения с Тегераном. В Дохе, в частности, высказывали свое несогласие с решением США об ужесточении нефтяных санкций в отношении Ирана.