Трамп заявил, что не в восторге от политической ситуации в Израиле

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп заявил в воскресенье, что не в восторге от политической ситуации в Израиле, парламент которого утвердил 30 мая закон о самороспуске и назначил первые в истории страны повторные парламентские выборы на 17 сентября.

Отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в Великобританию, американский лидер заявил, что Израиль должен "объединить свои усилия". По словам Трампа, политическая ситуация в стране "в ужасном состоянии". "Мы не в восторге от этого", - приводит слова главы государства агентство Associated Press.

Говоря о разрабатываемом вашингтонской администрации плане ближневосточного урегулирования, президент сказал: "Думаю, у нас есть хорошие шансы, но посмотрим, что получится". Ранее в воскресенье газета The Washington Post сообщила, что госсекретарь США Майкл Помпео крайне скептически относится к реализации этого плана.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правительственную коалицию по итогам выборов 9 апреля, так как его поддержали лишь 60 из 120 депутатов Кнессета. 29 мая истек отведенный ему законом срок в 42 дня на создание правительства, и сам премьер инициировал и добился утверждения в первые часы 30 мая закона о самороспуске парламента. Повторные парламентские выборы впервые в истории состоятся в Израиле 17 сентября.