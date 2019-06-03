В Киргизии задержан находящийся в розыске по линии Интерпола гражданин Турции

БИШКЕК, 3 июня. /ТАСС/. Сотрудники МВД Киргизии задержали находящегося в розыске по линии Интерпола за совершение особо тяжких преступлений гражданина Турции. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба киргизского МВД.

"При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками МВД республики на территории города Бишкек задержан 35-летний гражданин Турции, находившийся в международном розыске по линии Интерпола. По имеющим данным, его объявили в розыск за совершение тяжкого преступления на территории Турецкой Республики", - говорится в сообщении.

Имя и фамилия подозреваемого, а также подробности совершенного им ранее преступления не сообщаются. В Киргизии он был задержан в рамках проводимой МВД республики операции по "противодействию экстремизму и незаконной миграции".

По оперативной информации киргизской стороны, подозреваемый намеревался в дальнейшем нелегально выехать из Бишкека "в страны Европы с использованием поддельных документов".

"Задержанный водворен в изолятор временного содержания ГУВД города Бишкек, суд санкционировал его арест на два месяца с содержанием в Следственном изоляторе №1", - отмечает пресс-служба.

В настоящее время в отношении подозреваемого "проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия". После чего будет рассматриваться вопрос о передаче его турецкой стороне.