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СМИ: избирательная комиссия Таиланда начала подготовку к выборам в провинциях страны

Газета The Bangkok Post отмечает, что областные органы власти должны отчитаться перед избиркомом к 15 июня о проделанной работе

БАНГКОК, 3 июня. /ТАСС/. Избирательная комиссия Таиланда попросила все провинциальные избирательные отделения подготовиться к новым местным выборам. Об этом в понедельник сообщила газета The Bangkok Post.

Согласно копиям приказа избиркома, полученным местными избирательными органами, в каждой провинции должна начаться подготовка оборудования, необходимого для проведения выборов до 1 сентября. Областные органы власти должны отчитаться перед избиркомом к 15 июня о проделанной работе, чтобы у него была информация, необходимая для принятия дальнейших решений относительно новых выборов, говорится в постановлении.

Появление документа от избиркома говорит о том, что в ближайшее время будут проведены выборы на местном уровне. Информация о выделенных на проведение голосования средств не приводится.

16 апреля был опубликован ряд новых законов о местных выборах. Следующие местные выборы ожидаются среди глав организаций провинциальных администраций в каждой провинции, мэров муниципалитетов, а также губернатора Бангкока и мэра Паттайи.

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