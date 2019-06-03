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Премьер-министр Японии настроен на личную встречу с Ким Чен Ыном

В кабмине Японии заявили, что Синдзо Абэ готов без предварительных условий встретиться с лидером КНДР

ТОКИО, 3 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ по-прежнему настроен на личную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном без каких-либо предварительных условий, несмотря на резкую критику в свой адрес со стороны Пхеньяна. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Премьер-министр Абэ, - сказал он, - намерен преодолеть взаимное недоверие и лично без предварительных условий встретиться с председателем Ким Чен Ыном для откровенного разговора". Генеральный секретарь кабинета министров отказался при этом комментировать переданный накануне комментарий Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) с выпадами в адрес главы японского правительства.

От имени представителя Корейского комитета мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе политика премьера Абэ характеризуется в нем как "предел наглости". В комментарии подчеркивается, что правительство Японии предлагает провести личную встречу лидеров двух стран, хотя ни в чем не изменило свою враждебную КНДР политику.

1 июня министр обороны Японии Такэси Ивая заявил на международной конференции в Сингапуре, что Токио надеется на нормализацию отношений с Пхеньяном на основе решения проблем, связанных с ракетно-ядерным потенциалом КНДР и похищениями японских граждан северокорейскими спецслужбами. Глава военного ведомства заверил, что его правительство готово оказать экономическую помощь КНДР, если та, как он выразился, выберет правильный путь развития.

Теги
ЯпонияКНДРКим Чен ЫнАбэ, Синдзо
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