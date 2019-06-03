СМИ: при разгоне сидячей забастовки в столице Судана погибли три человека

КАИР, 3 июня. /ТАСС/. Не менее трех человек погибли, 60 пострадали в Хартуме в понедельник утром в ходе операции суданской полиции и спецназа по разгону сидячей забастовки у штаб-квартиры главного командования вооруженных сил страны. Об этом сообщил информационный портал Sudan Akhbar.

По поступающей информации, силы правопорядка начали разгонять палаточный лагерь, организованный в центре столицы два месяца назад. Несколько дней назад армия предупредила о намерении принять правовые меры против этой забастовки, которая начала создавать реальную угрозу безопасности страны.

В ответ оппозиция призвала суданцев к началу акции всеобщего гражданского неповиновения. В настоящее время люди перекрывают дороги и мосты не только в столице, но и его городе-спутнике Омдурман, блокируют проезды камнями и горящими покрышками. По словам очевидцев, силовики применяют слезоточивый газ и огнестрельное оружие против протестующих. Как сообщил телеканал, некоторое время назад полиция и спецназ ворвались в одну из больниц, куда доставляют пострадавших.

После начала операции по разгону сидячей забастовки оппозиция заявила о полном прекращении диалога с Военным советом страны.

Армия взяла управление государством в свои руки 11 апреля после отстранения от власти президента Омара аль-Башира. С 6 апреля у штаб-квартиры армии проводится сидячая забастовка, участники которой добиваются передачи власти гражданским силам.