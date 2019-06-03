Оппозиция в Судане призвала к свержению Военного совета

ТАСС, 3 июня. Всеобщая федерация профсоюзов в Судане призвала к свержению переходного Военного совета. Об этом говорится в заявлении, размещенном в понедельник на официальном сайте организации.

"Мы призываем к всеобщему гражданскому неповиновению для свержения вероломного и кровавого Военного совета и завершения нашей революции", - говорится в заявлении. Федерация призвала своих сторонников со всей страны "выйти на улицы, провести митинги, а также перекрыть все крупные дороги и порты".

Военный совет взял управление государством в свои руки в апреле после отстранения от власти президента Омара аль-Башира. С 6 апреля у штаб-квартиры армии проводится сидячая забастовка, участники которой требуют передачи власти в стране гражданскому правительству.

Ранее в столице Судана военные начали разгон демонстрантов, участвующих в забастовках.