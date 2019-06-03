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Зеленский уволил заместителя главы Службы безопасности Украины

Виктор Кононенко ранее заявлял, что уже подал рапорт об увольнении

КИЕВ, 3 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Виктора Кононенко с должности заместителя главы Службы безопасности Украины (СБУ). Документ опубликован в понедельник на сайте главы украинского государства.

"Освободить Кононенко Виктора Ионасовича от должности заместителя главы Службы безопасности Украины", - говорится в указе.

Кононенко 31 мая сообщал, что уже подал рапорт об увольнении. Он занимал должность замглавы СБУ с 17 июля 2017 года.

Зеленский 22 мая назначил заместителем главы СБУ и начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Ивана Баканова - основателя и руководителя студии "Квартал 95", который ранее возглавлял предвыборный штаб Зеленского и был учредителем партии "Слуга народа".

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