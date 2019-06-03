Учения НАТО Saber Guardian 2019 начались в Румынии

БУХАРЕСТ, 3 июня. /ТАСС/. Международные учения НАТО Saber Guardian - 2019 начались в понедельник в Румынии. Церемонии открытия учений прошли одновременно на пяти полигонах страны - в населенных пунктах Чинку, Бордушань, Бабадаг, Смырдан и Рышнов. Об этом сообщило Радио Румынии.

Сценарий учений предусматривает захват базы ВВС, форсирование Дуная, стрельбы ракетами Patriot и Stinger, отражение наземной атаки неприятеля.

"Главная задача маневров - демонстрация единства, сплоченности и солидарности стран-партнеров и союзников для отражения любой агрессии, в особенности путем мобилизации и быстрого сосредоточения сил", - указывается в сообщении Министерства национальной обороны Румынии.

Учения будут проходить с 3 по 24 июня на территории Болгарии, Венгрии и Румынии. Они координируются Сухопутными войсками США в Европе (USAREUR) и штабом Сухопутных сил Румынии. В Saber Guardian - 2019 принимают участие около 8 тысяч военнослужащих из шести стран - Албании, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Румынии и США. Это крупнейшие учения НАТО на территории Румынии в этом году.

С 2013 по 2017 год учения Saber Guardian проводились ежегодно в Болгарии, Румынии и на Украине по принципу ротации. С 2017 года они проводятся один раз в два года. Данные учения включены в программу Европейского командования Вооруженных сил США с целью укрепления взаимодействия на международном уровне с силами стран-союзниц и партнеров.