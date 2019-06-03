СМИ: правящая партия Японии ужесточила проект резолюции с осуждением слов о захвате Курил

ТОКИО, 3 июня. /ТАСС/. Правящая в Японии Либерально-демократическая партия (ЛДП) в понедельник вынесла на рассмотрение оппозиции новый проект резолюции с осуждением депутата парламента Ходаки Маруямы, предложившего некоторое время назад обсудить вопрос о военном захвате южной части Курил. Об этом сообщило агентство Kyodo .

Отмечается, что в проекте резолюции в более жестких формулировках осуждается поступок депутата, однако конкретные детали на данный момент не приводятся. Ранее ЛДП и ее младший союзник по правящей коалиции, центристская партия "Комэйто", уже вносили в нижнюю палату парламента страны проект резолюции с осуждением Маруямы. Однако все шесть оппозиционных партий страны посчитали его недостаточно суровым и выступили за то, чтобы Маруяма сложил депутатские полномочия и ушел в отставку.

Сам Маруяма пока категорически отказывается сдать мандат. Он заявляет, что не призывал начинать войну ради захвата островов, а просто предложил гипотетически обсудить этот вопрос. Такое высказывание, считает депутат, не нарушает конституцию Японии, в которой провозглашается отказ от войны как средства разрешения международных споров.

В середине мая Маруяма сопровождал группу бывших жителей южной части Курил в их поездке на остров Кунашир в рамках безвизовых обменов. 11 мая за ужином он публично призвал членов делегации высказаться о целесообразности военного захвата этих территорий. Глава группы от лица присутствовавших ответил, что не хотел бы использовать в данном случае слово "война".

Однако депутат не останавливался и продолжил заводить разговор о том, что острова можно силой отвоевать у России, хотя глава делегации на все реплики такого рода отвечал, что "война не нужна". Во время разговора, как сообщается, Маруяма находился в состоянии алкогольного опьянения.

Москва и Токио много десятилетий продолжают переговоры с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого стали разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов.