Директор Госбюро расследований: дела против Порошенко имеют правовую перспективу

КИЕВ, 3 июня. /ТАСС/. Уголовные дела, возбужденные по заявлениям юриста Андрея Портнова в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко, имеют юридически-правовую перспективу. Об этом заявил директор Государственного бюро расследований Украины Роман Труба.

"Заявления о совершении преступлений регистрируются автоматически, это требование закона, - пояснил он в комментарии агентству "Украинские новости". - Я не могу говорить о первых выводах следственных групп, это тайна следствия. Но, по моей оценке, глядя на аргументацию, которая изложена в заявлениях, можно смело утверждать, что эти дела имеют юридически-правовую перспективу".

По словам Трубы, следственные действия по этим заявлениям уже активно ведутся.

"Вопросы достаточно резонансные, - продолжал он. - В связи с этим нами запланированы и в кратчайшие сроки будут проведены активные следственные действия. Мы будем проверять все факты, которые были изложены в обращениях, и, соответственно, добывать доказательства в подтверждение либо опровержение вины экс-президента. Общественность в ближайший период времени должна получить ответы на все вопросы".

При этом глава ГБУ затруднился назвать точные сроки расследования.

"Для нас самое важное - качественное и профессиональное досудебное расследование. Это не несколько следственных действий, а целый комплекс, - пояснил он. - В том числе - следственно-разыскные действия. Понимая общественный резонанс, мы будем пытаться дать ответы как можно быстрее. Но это точно не месяц. Однозначно, больший период".

Украинский юрист Андрей Портнов, занимавший в свое время должность первого заместителя руководителя администрации президента Виктора Януковича, зарегистрировал в Государственном бюро расследований уже четыре иска в отношении Петра Порошенко. Он обвиняет бывшего президента в государственной измене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов и неуплате налогов, а также в попытке узурпации судебной власти.