Мэй обсудит с Трампом тему "российской киберугрозы"

ЛОНДОН, 3 июня. /ТАСС/. Киберугрозы, якобы исходящие со стороны России, будут одной из тем, которые премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена обсудить с главой Белого дома Дональдом Трампом, прибывшим в понедельник в Великобританию с государственным визитом. Об этом в утреннем интервью четвертой радиостанции Би-би-си заявил глава британского МИД Джереми Хант.

"Мы [с Мэй] будем обсуждать [с Трампом] темы, над которыми мы хотим вместе работать. Позвольте привести один пример. Нас очень беспокоит тот факт, что Россия все больше использует свои кибервозможности для дестабилизации демократических процессов в западных странах, в особенности на Украине. Мы хотим обсудить то, как мы будет справляться с данной ситуацией", - сказал Хант.

По его словам, на встрече лидеров будет также обсуждаться тема Ирана и ситуация в Йемене. Министр отметил, что сотрудничество Великобритании и США по этим и другим вопросам может дать хорошие плоды и "сделать обстановку в мире более спокойной".

Отвечая на критику, звучащую со стороны противников политики Трампа, протестующих против его визита в Соединенное Королевство, Хант признал, что нынешний американский президент - крайне противоречивая фигура, однако подчеркнул, что его визит является подтверждением исключительно тесного партнерства между Великобританией и США, в том числе во внешней политике.

Глава британской дипломатии добавил, что союзнические отношения двух стран исключительно важны в то время, когда, по его словам, в Китае растут авторитарные тенденции, а "Россия стала намного более агрессивной, была готова войти на территорию Украины и осуществить атаку с применением химического оружия в Великобритании". По словам Ханта, данные соображения намного важнее тех противоречий, который существуют сейчас между Лондоном и Вашингтоном. Он осудил позицию оппозиционной Лейбористской партии, чей лидер Джереми Корбин отказался встречаться с Трампом.

4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в английском городе Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок". Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту и осуществлении химической атаки на британской территории. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки "Новичка" ни в СССР, ни в России не существовало.