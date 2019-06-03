Саакашвили не исключил возвращения в Грузию

КИЕВ, 3 июня. /ТАСС/. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, который только на прошлой неделе прилетел в Киев после возвращения ему украинского гражданства, не исключил, что в ближайшее время может отправиться на родину. В интервью телеканалу ТСН он сообщил, что это может произойти "через месяц или три месяца".

Украинское гражданство Саакашвили получил в 2015 году после того, как был лишен грузинского гражданства. По инициативе теперь уже бывшего президента Украины Петра Порошено он был назначен главой Одесской области. На этой должности он оставался два года, но затем подал в отставку из-за прямого конфликта с Порошенко и был лишен гражданства Украины.

Не имея к тому времени ни грузинского, ни украинского гражданства, он получил вид на жительство в Нидерландах, подданной которых является его супруга. В самой Грузии Саакашвили заочно приговорили к трем годам тюрьмы по обвинениям в противоправных действиях во время своего президентства. После возвращения на прошлой неделе на Украину Саакашвили заявил, что не планирует участвовать в политической жизни страны и не намерен вновь занимать каких-либо должностей.