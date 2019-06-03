Колумбия заинтересована в развитии политических и торговых отношений с Россией

БОГОТА, 3 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Колумбии Карлос Ольмес Трухильо во время начинающегося в понедельник визита в Россию намерен обсудить двустороннее сотрудничество, а также региональные и мировые проблемы.

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"Цель этого официального визита - продолжение политического диалога, обсуждение сотрудничества и обмен мнениями по вопросам региональной и глобальной повестки дня", - отметил он в интервью ТАСС в преддверии поездки.

В программе визита, который продлится неделю, - встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, участие в Москве в VII заседании Межправительственной российско-колумбийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, а также в Петербургском международном экономическом форуме.

Как подчеркнул Трухильо, Колумбия и Россия "поддерживают очень хорошие, дружеские дипломатические отношения".

По словам министра, Колумбия заинтересована в "активизации торговых отношений" с Россией. На заседании Межправительственной комиссии будет обсуждаться, в частности, возможность "увеличения экспорта колумбийской сельскохозяйственной продукции и других товаров" в РФ, указал Трухильо.

По данным Федеральной таможенной службы России, товарооборот между двумя странами в прошлом году составил $413,2 млн.