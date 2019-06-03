Часть слушаний в шведском суде по делу Ассанжа проходит за закрытыми дверями

СТОКГОЛЬМ, 3 июня. /ТАСС/. Часть слушаний в суде о заочном аресте основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, касающуюся существа дела об изнасиловании, проходят за закрытыми дверями. Такое решение принял в понедельник окружной суд Упсалы, рассматривающий запрос прокуратуры по этому вопросу. Прямая трансляция из суда ведется на телеканале SVT.

Проведение части слушаний за закрытыми дверями потребовала заместитель главного прокурора Ева-Мари Перссон. Адвокат Ассанжа Пер Самуэльссон, наоборот, заявил, что его подзащитный хотел бы большей открытости.

Шведская прокуратура направила 20 мая запрос в суд о заочном аресте Ассанжа по подозрению в изнасиловании. Как сообщила заместитель главного прокурора Ева-Мари Перссон, если окружной суд решит арестовать его, она приступит к процедуре выдачи европейского ордера на арест, в котором содержится просьба об экстрадиции в Швецию.

Согласно информации, предоставленной британскими властями шведской прокуратуре, Джулиан Ассанж отбудет в заключении 25 недель за преступление в Великобритании, после чего он может быть досрочно освобожден. Австралиец также может быть экстрадирован в Соединенные Штаты.

"В ситуации конкуренции между шведским европейским ордером на арест и американским запросом об экстрадиции власти Великобритании принимают решение о порядке очередности. Исход этого процесса не может быть предсказан", - пояснила Перссон.

Дело Ассанжа

13 мая шведская прокуратура возобновила дело против Ассанжа об изнасиловании, впервые открытое в 2010 году и впоследствии закрытое в 2017 году. Шведские власти рассматривают возможность выдачи европейского ордера на арест журналиста, что может повлечь за собой его высылку в скандинавское королевство после отбытия заключения в Великобритании. Другими вариантами являются допрос австралийца на территории Великобритании или по видеосвязи. Главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнсон назвал это решение результатом "политического давления" на Швецию.

В 2012 году Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в связи с выдвинутыми против него в Швеции обвинениями и возможной экстрадицией в США, где ему, согласно опасениям защиты, может грозить до 35 лет заключения или смертная казнь за хакерскую деятельность. В апреле 2019 года Эквадор отказал Ассанжу в дальнейшем предоставлении убежища, после чего журналист был арестован полицией и приговорен лондонским судом к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.

30 мая WikiLeaks сообщила, что Ассанж перемещен в больничное отделение тюрьмы Белмарш из-за ухудшения состояния здоровья. Ранее врачи диагностировали у него депрессию средней тяжести, инфекции дыхательных путей и проблемы с зубами, которые стали результатом его многолетнего пребывания в посольстве Эквадора. Судебные слушания об экстрадиции Ассанжа должен был состояться в Лондоне в тот же день, но был перенесен на 12 июня из-за плохого состояния австралийца. Спецдокладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер заявил, что Ассанж несколько лет подвергался в Соединенном Королевстве психологическим пыткам, а также обвинил эту страну вместе с США и Швецией в том, что они совместно организовали против него кампанию по запугиванию и клевете.