Андреа Налес официально ушла в отставку с поста председателя социал-демократов Германии

БЕРЛИН, 3 июня. /ТАСС/. Андреа Налес официально покинула пост председателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Об этом она сама заявила в понедельник журналистам в Берлине.

"Я только что попрощалась с правлением СДПГ, ушла в отставку и хотела бы поблагодарить вас за многолетнее сотрудничество", - сказала Налес, журналистам, покидая штаб-квартиру СДПГ (Дом имени Вилли Брандта). "Я провела много часов в Доме имени Вилли Брандта, всего хорошего", - добавила она.

Налес заявила в воскресенье об отставке с постов председателя СДПГ и главы фракции в Бундестаге в свете провала партии на евровыборах, на которых социал-демократы заняли третье место в Германии, потеряв по сравнению с 2014 годом примерно 12 процентных пунктов. Кроме того, СДПГ впервые за более чем 70 лет проиграла выборы в парламент федеральной земли Бремен, где победу праздновали христианские демократы.

Временно бразды правления в СДПГ возьмет на себя трио в составе премьер-министров Мекленбурга - Передней Померании Мануэлы Швезиг и Рейнланд-Пфальца Малу Драйер, а также главы отделения партии в Гессене Торстена Шефер-Гюмбель.