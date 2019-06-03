Тимошенко предлагает начать переговоры по освобождению пленных "с чистого листа"

КИЕВ, 3 июня. /ТАСС/. Лидер фракции "Батькивщина" в Верховной раде Украины Юлия Тимошенко предлагает "с чистого листа" начать переговоры о возвращении украинских граждан, которые удерживаются на неподконтрольных Киеву территориях.

"Минские договоренности зашли в тупик. Новой власти надо немедленно начать переговоры об освобождении украинских удерживаемых лиц с чистого листа", - сказала Тимошенко в понедельник на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента.

По ее словам, несмотря на громкие заявления о результативности минских договоренностей в освобождении задержанных украинцев, за последние годы сделано в этом направлении было очень мало. "Никакого обмена пленными не существовало, просто прикрывали этими заявлениями тотальную коррупцию и раздел ресурсов страны людьми, которые окружали бывшего президента", - сказала Тимошенко. "Сейчас надо начинать все сначала", - добавила она.