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Кризис на Украине
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Зеленский назначил Кучму представителем Украины в контактной группе по Донбассу

Президент Украины заявил, что у Киева есть конкретные предложения и новые решения по урегулированию ситуации
Представитель Украины в контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кучма Наталия Абложей/БелТА/ТАСС
Описание
Представитель Украины в контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кучма
© Наталия Абложей/БелТА/ТАСС

КИЕВ, 3 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Леонида Кучму представителем Украины в контактной группе по урегулированию в Донбассе.

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"5 июня будет очередная встреча контактной группы в Минске во главе с Леонидом Даниловичем Кучмой со стороны Украины", - сообщил он на брифинге в Киеве.

Зеленский заявил, что Киев имеет конкретные предложения и новые решения по Донбассу.

"У нас есть действительно конкретные предложения и новые решения по Донбассу, но никто территорией и суверенитетом Украины торговать не будет", - сказал он.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеКучма, Леонид ДаниловичЗеленский, Владимир Александрович
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