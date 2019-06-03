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Зеленский призвал спикера Рады срочно рассмотреть снятие депутатской неприкосновенности

Андрей Парубий в свою очередь пообещал рассмотреть на заседании Верховной рады "все законодательные инициативы президента, определенные как безотлагательные"

КИЕВ, 3 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский направил председателю Верховной рады Андрею Парубию письмо с просьбой безотлагательно рассмотреть законопроект об ограничении депутатской неприкосновенности. Об этом в понедельник на заседании согласительного совета Рады сообщил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

"На прошлой неделе президентом Украины в рамках выполнения своих обещаний был внесен в Верховную раду законопроект об особой процедуре устранения президента Украины с поста под номером 10340. Кроме этого, президент Украины направил письмо на имя председателя Верховной рады с просьбой безотлагательно рассмотреть проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов номер 7203", - сказал он.

"Я хочу обратиться с просьбой, поскольку все эти вопросы требуют внеочередной подготовки и рассмотрения и определены президентом как неотложные, найти возможность сотрудничества по этим законопроектам", - отметил Стефанчук.

В ответ на это Парубий пообещал рассмотреть на заседании Рады "все законодательные инициативы президента, определенные как безотлагательные".

Законопроект об ограничении депутатской неприкосновенности направлен в Раду еще в сентябре 2017 года. Тогда правовой комитет рекомендовал его доработать.

Теги
УкраинаПарубий, Андрей ВладимировичЗеленский, Владимир Александрович
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