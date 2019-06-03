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Зеленский назначил Юлию Мендель на должность пресс-секретаря президента Украины

Журналистка работала на телеканалах ICTV, "Эспрессо-ТВ" и "Интер", а также несколько лет сотрудничает с газетой The New York Times
Президент Украины Владимир Зеленский Петр Сивков/ТАСС
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© Петр Сивков/ТАСС

КИЕВ, 3 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назначил журналистку Юлию Мендель на должность пресс-секретаря главы государства. Соответствующий указ опубликован в понедельник на сайте президента Украины.

"Назначить Мендель Юлию Владимировну пресс-секретарем президента Украины", - говорится в документе.

Ранее в украинской прессе появилась информация о том, что Мендель победила в конкурсе на данный пост. Всего в нем приняли участие около четырех тысяч человек.

Мендель 32 года. Как сообщает издание "Бабель", она родилась в Херсоне, училась журналистике в Киеве. Ранее работала на украинских телеканалах ICTV, "Эспрессо-ТВ" и "Интер". Несколько лет сотрудничает с газетой The New York Times. Также Мендель писала для Politico и украинского Forbes.

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