Зеленский назначил Юлию Мендель на должность пресс-секретаря президента Украины

КИЕВ, 3 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назначил журналистку Юлию Мендель на должность пресс-секретаря главы государства. Соответствующий указ опубликован в понедельник на сайте президента Украины.

"Назначить Мендель Юлию Владимировну пресс-секретарем президента Украины", - говорится в документе.

Ранее в украинской прессе появилась информация о том, что Мендель победила в конкурсе на данный пост. Всего в нем приняли участие около четырех тысяч человек.

Мендель 32 года. Как сообщает издание "Бабель", она родилась в Херсоне, училась журналистике в Киеве. Ранее работала на украинских телеканалах ICTV, "Эспрессо-ТВ" и "Интер". Несколько лет сотрудничает с газетой The New York Times. Также Мендель писала для Politico и украинского Forbes.