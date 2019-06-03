Учения сил ПВО НАТО начались в Польше на полигоне в Устке

ВАРШАВА, 3 июня. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Международные учения НАТО по противоракетной и противовоздушной обороне Tobruq Legacy начались на севере Польши на Центральном полигоне военно-воздушных сил в городе Устка (Поморское воеводство). Об этом корреспонденту ТАСС сообщила в понедельник пресс-секретарь полигона Каролина Кшевина-Хыц.

"Церемония начала учений состоялась", - сказала она.

В маневрах принимают участие подразделения из Великобритании, Германии, Нидерландов, Польши, Румынии, Словакии, США и Чехии. Они будут проходить как на штабном уровне, так и на полигонах с участием около 4800 военнослужащих и 1200 единиц техники. Планируется использование систем Patriot, а также разных систем малой дальности, в том числе Kub и Osa.

Главная цель учений - "подтверждение способности многонациональных наземных систем ПВО НАТО сотрудничать под одним командованием в соответствии с процедурами альянса", заявили на полигоне. В рамках учений планируются тактические маневры с войсками, стрельбы, использование систем раннего предупреждения, проверка систем связи и передачи информации.

Маневры продлятся до 19 июня.

Жаркий июнь

Учения сил ПВО НАТО открывают целую серию маневров, которые пройдут в июне в Польше. В ближайшие недели в разных регионах страны можно будет увидеть перемещения разных родов войск, американскую военную технику, британскую пехоту, самолеты, вертолеты, а на море - корабли ряда стран-членов Североатлантического альянса. Сообщается, что в эти дни численность военного присутствия НАТО в Польше резко возрастет - вплоть до 10 тыс. военнослужащих.

В частности, на полигоне в городе Жагань проходит полевая часть учений Noble Jump, организуемых в разных странах НАТО. В них принимают участие немецкие танки "Леопард". Текущие маневры Сил быстрого реагирования альянса должны подготовить Польшу к командованию этим формированием в 2020 году.

Через две недели в республике стартуют крупнейшие национальные учения "Драгон", проводимые раз в два года. Из 18 тыс. солдат и офицеров 3 тыс. военнослужащих на этих маневрах будут представлять другие страны. Запланировано участие 12 государств, в том числе США, Испании, Германии, Великобритании и Италии. В их распоряжение будут предоставлены 1,5 тыс. единиц тяжелой военной техники.

В ходе учений будет отрабатываться переброска войск с использованием железнодорожного и автомобильного транспорта, а также взаимодействие военных с представителями местных властей на разных уровнях. К участию в учениях привлекаются около 1 тыс. резервистов и 1,5 тыс. членов Войск территориальной обороны.

Польша примет участие и в международных учениях военно-морских сил Baltops-2019. Они пройдут с 3 по 22 июня. Впервые командовать маневрами будет воссозданный в Военно-морских силах (ВМС) США 2-й оперативный флот.