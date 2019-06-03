Число погибших в результате боевых действий в Ливии превысило 600

ТАСС, 3 июня. По меньшей мере 607 человек погибли с начала вооруженных столкновений в окрестностях ливийской столицы Триполи с 4 апреля. Об этом сообщило в понедельник ливийское отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на своей странице в Twitter.

"Число жертв в результате боев в окрестностях Триполи к настоящему времени составило 607 человек, в том числе 40 мирных жителей. Не менее 3261 человек, в числе которых 117 мирных жителей, получили ранения", - говорится в сообщении.

Ранее ВОЗ сообщала о 562 погибших и более 2,8 тыс. пострадавших.

В настоящее время в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом Правительство национального согласия (ПНС) премьер-министра Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА).

4 апреля ее командующий фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале наступления на столицу, а глава ПНС Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне. Позднее базирующиеся в столице вооруженные формирования объявили о начале кампании "Вулкан гнева" для противостояния штурмующим силам ЛНА.