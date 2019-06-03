Елизавета II приняла Трампа в Букингемском дворце

ЛОНДОН, 3 июня. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II приняла президента США Дональда Трампа и первую леди Меланью в Букингемском дворце. Прибытие главы Белого дома на территорию дворца на президентском вертолете показал в прямом эфире британский телеканал Sky News.

На лужайке у дворца президента США встречал наследник британского престола принц Чарльз с супругой Камиллой. У входа во дворец Трамп был встречен Елизаветой II, на которой был бирюзовый костюм с такого же цвета шляпкой. Меланья Трамп, как и герцогиня Корнуоллская, выбрали для сегодняшнего мероприятия наряды в розовой гамме. В соответствии с программой визита, во дворце Трамп вместе с супругой выпьют чаю вместе с членами британской королевской семьи.

Начало трехдневного государственного визита американского лидера в Великобританию было отмечено артиллерийским салютом из 41 орудия, после чего гимн США для высокого гостя исполнил оркестр британской Гренадерской гвардии.

Трамп не смог прокатиться в Букингемский дворец по улице Мэлл в золоченом открытом экипаже вместе с Елизаветой II, хотя такая поездка и является обычной частью программ государственных визитов первых лиц в Соединенное Королевство. Британские чиновники, занимающиеся подготовкой к визиту, сообщили Sunday Times, что попытка обеспечить безопасность главы Белого дома во время поездки в королевской карете была бы "настоящим кошмаром". Как и во время состоявшегося в 2018 году рабочего визита Трампа в Великобританию, в Лондоне президент преимущественно передвигается по воздуху - на одном из трех вертолетов Корпуса морской пехоты США, хотя его бронированный лимузин также был доставлен в Соединенное Королевство.

Согласно сообщениям газеты Daily Mirror, расходы на обеспечение безопасности президента составят £40 млн ($50,5 млн).