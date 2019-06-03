МИД Эстонии назвал соответствующей конституции границу с Россией по Тартускому договору

ЮРМАЛА /Латвия/, 3 июня. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. МИД Эстонии считает, что, с точки зрения конституции страны, граница с Россией по-прежнему определяется Тартуским мирным договором, который российская сторона считает утратившим силу. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС в понедельник высказал глава ведомства Урмас Рейнсалу (партия "Отечество).

"Действительно, мы подписали с Россией новый договор о границе, но пока он не вступил в силу, с точки зрения конституции Эстонской Республики, определенная Тартуским мирным договором граница с Россией остается", - сказал министр на полях прошедшего в понедельник в Юрмале совещания Совета государств Балтийского моря высокого уровня.

При этом он не ответил на вопрос, намерен ли кабмин Эстонии направить договор о границе с РФ для ратификации в парламент страны. "Моя позиция состоит в том, что у правительства и правящей коалиции [Эстонии] нет решения по поводу того, как мы будем продвигаться вперед по вопросу договора о границе", - добавил собеседник агентства.

Противоречия из-за пограничного договора

Ранее премьер республики Юри Ратас (Центристская партия) заявил, что Эстония признает существующую границу с РФ. По его словам, в этом вопросе Таллин и Москва "достигли консенсуса". Это произошло спустя несколько дней после того, как глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме заявил, что Россия до сих пор не вернула Эстонии 5,2% территории. При этом он добавил, что Таллин готов ждать разрешения этого вопроса в рамках международного права.

Как пояснил ТАСС российский дипломатический источник, территории, о которых, вероятно, говорит Хельме, включают Ивангород, а также часть Печорского района. По условиям Тартуского договора, заключенного между РСФСР и Эстонией 2 февраля 1920 года, эти земли принадлежали Эстонии, но после ее вхождения в состав СССР в 1940 году указанные территории отошли РСФСР. Российский МИД неоднократно указывал, что Тартуский мирный договор утратил силу после вхождения Эстонии в состав СССР.

Линия границы с РФ

Линия эстонско-российской госграницы была согласована в 2005 году после почти 11 лет переговоров. Тогда же был подписан пограничный договор, но после его внесения на ратификацию в эстонский парламент депутаты включили в преамбулу упоминание Тартуского договора 1920 года. В этих условиях Москва отозвала свою подпись, а процесс остался юридически незавершенным.

Переговоры возобновились в конце 2012 года. Соответствующий договор, подписанный в феврале 2014 года главами МИД Эстонии и РФ, для вступления в силу должен быть ратифицирован парламентами обеих стран.