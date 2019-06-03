Прокуратура Литвы потребовала шести лет тюрьмы для обвиняемых в шпионаже на Россию

ВИЛЬНЮС, 3 июня. /ТАСС/. Государственное обвинение в деле двух граждан Литвы, которым вменяется шпионаж в пользу России, в Шяуляйском окружном суде потребовало для них наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Об этом ТАСС сообщил в понедельник представитель судебной инстанции Витаутас Йончас.

"Обвинение потребовало такого наказания. Суд в закрытом заседании заслушал окончательные прения сторон и удалился для вынесения решения", - сказал он. Приговор планируется объявить 20 июня.

Генеральная прокуратура Литвы передала в феврале этого года в суд восемь томов уголовного дела по обвинению в шпионаже за денежное вознаграждение двух граждан Литвы, которые якобы собирали информацию, интересующую разведку иностранного государства - Российской Федерации.

Фигуранты дела задержаны в декабре 2017 года на основе данных 2-го департамента оперативных служб при Министерстве обороны Литвы (военная разведка). Утверждается, что с 2014 года они собирали для передачи в РФ незасекреченную, но не подлежащую разглашению информацию о военных и стратегических объектах, фотографировали служебные документы, приказы и распоряжения командования, схемы служебных помещений базы ВВС Литвы в городе Шяуляй. Здесь дислоцируются на ротационной основе для охраны воздушного пространства стран Балтии истребители членов НАТО.

Обвиняемые также якобы собирали сведения о лицах, которые могли располагать интересующими их данными и могли быть завербованы. На момент задержания один из них, как указано в материалах следствия, работал на авиабазе ВВС, другой находился в запасе.