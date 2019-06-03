Шведский суд не удовлетворил запрос прокуратуры о заочном аресте Ассанжа

СТОКГОЛЬМ, 3 июня. /ТАСС/. Окружной суд Упсалы в понедельник решил не удовлетворять запрос прокуратуры о заочном аресте основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, но подозрения против него остаются. Прямая трансляция из суда велась на телеканале SVT .

США, Швеция и Великобритания против Ассанжа. Что известно о деле основателя WikiLeaks

Согласно европейскому ордеру на расследование, шведская прокуратура все еще может допросить Ассанжа, но ордера на арест в его случае не потребуется.

"Поскольку теперь Джулиан Ассанж отбывает срок тюремного заключения, следственные меры могут быть приняты на основании европейского ордера о расследовании, которое не требует ареста Джулиана Ассанжа. Поэтому районный суд считает непропорциональным задержание Джулиана Ассанжа", - говорится в сообщении суда для прессы.

Ранее на слушаниях, аргументируя необходимость заочного взятия под стражу, заместитель главного прокурора Ева-Мари Перссон заявила о риске того, что Ассанж попытается скрыться и избежать правосудия. На это адвокат Пер Самуэльссон напомнил, что в настоящее время австралиец находится в тюрьме.

"Трудно не думать о том, что мы сидим здесь не из-за обвинений в изнасиловании, а потому, что мы хотим конкурировать с США в вопросах экстрадиции. Зачем задерживать кого-то, кто уже задержан? Единственная причина, которую я вижу, заключается в том, что вы хотите конкурировать с Соединенными Штатами", - подчеркнул адвокат.

Он раскритиковал заявление прокурора о неготовности Ассанжа к сотрудничеству. Адвокат напомнил, что в течение нескольких лет пытался заставить бывшего прокурора по этому делу приехать в Лондон, чтобы допросить Ассанжа.

По словам адвоката, его подзащитный отрицает обвинения, но согласен сотрудничать со следствием - например по видеосвязи или на личной встрече в Лондоне.