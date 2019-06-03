Шведский суд не удовлетворил запрос прокуратуры о заочном аресте Ассанжа

СТОКГОЛЬМ, 3 июня. /ТАСС/. Окружной суд Упсалы в понедельник решил не удовлетворять запрос прокуратуры о заочном аресте основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, но подозрения против него остаются. Прямая трансляция из суда велась на телеканале SVT.
Согласно европейскому ордеру на расследование, шведская прокуратура все еще может допросить Ассанжа, но ордера на арест в его случае не потребуется.
"Поскольку теперь Джулиан Ассанж отбывает срок тюремного заключения, следственные меры могут быть приняты на основании европейского ордера о расследовании, которое не требует ареста Джулиана Ассанжа. Поэтому районный суд считает непропорциональным задержание Джулиана Ассанжа", - говорится в сообщении суда для прессы.
Ранее на слушаниях, аргументируя необходимость заочного взятия под стражу, заместитель главного прокурора Ева-Мари Перссон заявила о риске того, что Ассанж попытается скрыться и избежать правосудия. На это адвокат Пер Самуэльссон напомнил, что в настоящее время австралиец находится в тюрьме.
"Трудно не думать о том, что мы сидим здесь не из-за обвинений в изнасиловании, а потому, что мы хотим конкурировать с США в вопросах экстрадиции. Зачем задерживать кого-то, кто уже задержан? Единственная причина, которую я вижу, заключается в том, что вы хотите конкурировать с Соединенными Штатами", - подчеркнул адвокат.
Он раскритиковал заявление прокурора о неготовности Ассанжа к сотрудничеству. Адвокат напомнил, что в течение нескольких лет пытался заставить бывшего прокурора по этому делу приехать в Лондон, чтобы допросить Ассанжа.
По словам адвоката, его подзащитный отрицает обвинения, но согласен сотрудничать со следствием - например по видеосвязи или на личной встрече в Лондоне.
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Шведская прокуратура направила 20 мая запрос в суд о заочном аресте Ассанжа по подозрению в изнасиловании. Как сообщила заместитель главного прокурора Ева-Мари Перссон, если бы окружной суд решил арестовать Ассанжа, то она приступила бы к процедуре выдачи европейского ордера на арест с просьбой об экстрадиции в Швецию.
В прокуратуре отметили, что предварительное расследование по делу Ассанжа продолжается и после решения суда об отказе в заочном аресте австралийца. "Я полностью уважаю позицию суда. Им пришлось занять позицию по сложному вопросу, который, по моему мнению, должен был быть рассмотрен судом", - прокомментировала заместитель прокурора Ева-Мари Перссон в пресс-релизе.
"Предварительное расследование в настоящее время продолжается. По словам прокурора, допрос будет проведен в Швеции, и также будет издан европейский ордер о расследовании, чтобы Ассанж мог быть допрошен в британской тюрьме", - также отмечено в сообщении.
На пресс-конференции в окружном суде Упсалы после вынесения решения об отказе в заочном аресте Ассанжа Перссон рассказала, что в настоящее время рассматривается вопрос о ее поездке в Великобританию для допроса обвиняемого.
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