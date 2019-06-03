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Дело Ассанжа и WikiLeaks
Обновлено 

Шведский суд не удовлетворил запрос прокуратуры о заочном аресте Ассанжа

Основатель WikiLeaks подозревается в Швеции в изнасиловании
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© EPA-EFE/FREDRIK SANDBERG

СТОКГОЛЬМ, 3 июня. /ТАСС/. Окружной суд Упсалы в понедельник решил не удовлетворять запрос прокуратуры о заочном аресте основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, но подозрения против него остаются. Прямая трансляция из суда велась на телеканале SVT.

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Согласно европейскому ордеру на расследование, шведская прокуратура все еще может допросить Ассанжа, но ордера на арест в его случае не потребуется.

"Поскольку теперь Джулиан Ассанж отбывает срок тюремного заключения, следственные меры могут быть приняты на основании европейского ордера о расследовании, которое не требует ареста Джулиана Ассанжа. Поэтому районный суд считает непропорциональным задержание Джулиана Ассанжа", - говорится в сообщении суда для прессы.

Ранее на слушаниях, аргументируя необходимость заочного взятия под стражу, заместитель главного прокурора Ева-Мари Перссон заявила о риске того, что Ассанж попытается скрыться и избежать правосудия. На это адвокат Пер Самуэльссон напомнил, что в настоящее время австралиец находится в тюрьме.

"Трудно не думать о том, что мы сидим здесь не из-за обвинений в изнасиловании, а потому, что мы хотим конкурировать с США в вопросах экстрадиции. Зачем задерживать кого-то, кто уже задержан? Единственная причина, которую я вижу, заключается в том, что вы хотите конкурировать с Соединенными Штатами", - подчеркнул адвокат.

Он раскритиковал заявление прокурора о неготовности Ассанжа к сотрудничеству. Адвокат напомнил, что в течение нескольких лет пытался заставить бывшего прокурора по этому делу приехать в Лондон, чтобы допросить Ассанжа.

По словам адвоката, его подзащитный отрицает обвинения, но согласен сотрудничать со следствием - например по видеосвязи или на личной встрече в Лондоне.

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Шведская прокуратура направила 20 мая запрос в суд о заочном аресте Ассанжа по подозрению в изнасиловании. Как сообщила заместитель главного прокурора Ева-Мари Перссон, если бы окружной суд решил арестовать Ассанжа, то она приступила бы к процедуре выдачи европейского ордера на арест с просьбой об экстрадиции в Швецию.

В прокуратуре отметили, что предварительное расследование по делу Ассанжа продолжается и после решения суда об отказе в заочном аресте австралийца. "Я полностью уважаю позицию суда. Им пришлось занять позицию по сложному вопросу, который, по моему мнению, должен был быть рассмотрен судом", - прокомментировала заместитель прокурора Ева-Мари Перссон в пресс-релизе.

"Предварительное расследование в настоящее время продолжается. По словам прокурора, допрос будет проведен в Швеции, и также будет издан европейский ордер о расследовании, чтобы Ассанж мог быть допрошен в британской тюрьме", - также отмечено в сообщении.

На пресс-конференции в окружном суде Упсалы после вынесения решения об отказе в заочном аресте Ассанжа Перссон рассказала, что в настоящее время рассматривается вопрос о ее поездке в Великобританию для допроса обвиняемого.

В новость были внесены изменения (18:02 мск) — добавлена информация по тексту.

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ШвецияДело Ассанжа и WikiLeaksАссанж, Джулиан
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