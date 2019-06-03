Офис Зеленского: к сносу бюста Жукова привела непродуманная политика Киева последних лет

КИЕВ, 3 июня. /ТАСС/. Разрушение вандалами памятника Герою Советского Союза маршалу Георгию Жукову в Харькове стало следствием многолетней непродуманной политики властей в гуманитарной сфере. Об этом в понедельник заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

"Ситуация вызвала резонанс, и она является примером несовершенной и непродуманной гуманитарной политики, которая продолжалась последние несколько лет. Она показывает, что должен быть разработан новый механизм для установления диалога между властью и обществом", - сказала она. При этом Мендель напомнила, что закон о декоммунизации, которым погромщики объяснили свои действия, содержит положения об исключении для советских деятелей, которые участвовали в борьбе с фашисткой оккупацией Украины.

Представитель Зеленского добавила, что президент призвал администрацию Харькова выяснить "правовую коллизию" произошедшего, обсудить с гражданами случившееся и выбрать наиболее подходящее решение конфликта.

Украинские националисты в воскресенье свалили с постамента бюст Жукова в Харькове. По словам мэра города Геннадия Кернеса, памятник будет восстановлен за счет пожертвований. Полиция Харькова возбудила два уголовных дела в связи с происшествием.