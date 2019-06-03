{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обострение обстановки в Косове

Президент Сербии поблагодарил Россию за осуждение инцидента в Косове

Александар Вучич высказал сожаление, что во время задержаний со стороны "косовских специальных сил" травмы получил российский дипломат

БЕЛГРАД, 3 июня. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич поблагодарил за поддержку и решительное осуждение Россией вторжения косовского спецназа на север автономного сербского края. Свое заявление он сделал в понедельник в ходе переговоров с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

На эту тему
Обострение ситуации в Косове. Главное

"[Вучич] выразил благодарность за поддержку и правомерное, решительное осуждение нового вторжения отрядов "косовских специальных сил" на север Косова и Метохии и грубого задержания сербов, целью которого было запугивание сербского народа. Президент Вучич высказал сожаление, что во время грубых задержаний со стороны "косовских специальных сил" травмы получил российский гражданин, сотрудник миссии ООН", - говорится в сообщении пресс-службы президента по результатам встречи.

Вучич ознакомил Володина с проблемами в переговорном процессе с Приштиной, указав, что косовары до сих пор не выполнили главное условие Брюссельских соглашений - создание Сообщества сербских муниципалитетов.

В свою очередь Володин приветствовал экономический прогресс Сербии, подчеркнув, что этот успех еще значительнее, поскольку достигнут "в исключительно тяжелых геополитических условиях".

Теги
РоссияСербияВучич, АлександарОбострение обстановки в Косове
Регламентный комитет ПАСЕ выступил за возвращение всех национальных делегаций
Читать полностью