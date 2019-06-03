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Разногласия между РФ и ПАСЕ
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Регламентный комитет ПАСЕ выступил за возвращение всех национальных делегаций

Комитет предложил отойти от регламента и представить полномочия делегаций России и Боснии и Герцеговины в течение сессии в июне 2019 года
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© Christopher Furlong/Getty Images

ПАРИЖ, 3 июня. /ТАСС/. Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) рекомендовал разрешить всем странам-участницам, чьи делегации по разным причинам не участвуют в работе этого уставного органа, представить их полномочия на июньской сессии ПАСЕ. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба организации.

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"Учитывая решение Комитета министров, принятое в Хельсинки 17 мая, а также исключительные обстоятельства, которые привели к этой [ситуации], комитет предлагает отступить от регламента ПАСЕ, чтобы иметь возможность пригласить парламенты стран-участниц, которые не представлены делегацией в ассамблее, - Боснию и Герцеговину и Российскую Федерацию - представить их полномочия в течение сессии в июне 2019 года", - отмечается в заявлении.

Пресс-служба добавляет, что рассмотрение полномочий делегаций должно произойти на специальной встрече сразу же после подачи соответствующей заявки. Однако перед этим предложение регламентного комитета должно быть одобрено на голосовании в ходе летней сессии, которая открывается 24 июня в Страсбурге.

Теги
РоссияРазногласия между РФ и ПАСЕ
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