Регламентный комитет ПАСЕ выступил за возвращение всех национальных делегаций

ПАРИЖ, 3 июня. /ТАСС/. Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) рекомендовал разрешить всем странам-участницам, чьи делегации по разным причинам не участвуют в работе этого уставного органа, представить их полномочия на июньской сессии ПАСЕ. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба организации.

"Учитывая решение Комитета министров, принятое в Хельсинки 17 мая, а также исключительные обстоятельства, которые привели к этой [ситуации], комитет предлагает отступить от регламента ПАСЕ, чтобы иметь возможность пригласить парламенты стран-участниц, которые не представлены делегацией в ассамблее, - Боснию и Герцеговину и Российскую Федерацию - представить их полномочия в течение сессии в июне 2019 года", - отмечается в заявлении.

Пресс-служба добавляет, что рассмотрение полномочий делегаций должно произойти на специальной встрече сразу же после подачи соответствующей заявки. Однако перед этим предложение регламентного комитета должно быть одобрено на голосовании в ходе летней сессии, которая открывается 24 июня в Страсбурге.