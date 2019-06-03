Вучич назвал большой честью приглашение Володина выступить перед Госдумой

БЕЛГРАД, 3 июня. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич назвал большой честью приглашение выступить перед российским парламентом, которое было озвучено в понедельник во время встречи Вучича с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

"Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин направил мне приглашение во время следующего визита в Москву обратиться к депутатам Госдумы, которое я с удовольствием принял. Большая честь говорить об отношениях России и Сербии перед высочайшим законодательным органом Российской Федерации", - написал сербский лидер в своем Twitter.

Вучич также поблагодарил Россию за поддержку и решительное осуждение вторжения косовского спецназа на север автономного сербского края Косово и Метохия.