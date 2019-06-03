{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Вучич назвал большой честью приглашение Володина выступить перед Госдумой

Сербский лидер также поблагодарил Россию за осуждение инцидента в Косове

БЕЛГРАД, 3 июня. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич назвал большой честью приглашение выступить перед российским парламентом, которое было озвучено в понедельник во время встречи Вучича с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

"Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин направил мне приглашение во время следующего визита в Москву обратиться к депутатам Госдумы, которое я с удовольствием принял. Большая честь говорить об отношениях России и Сербии перед высочайшим законодательным органом Российской Федерации", - написал сербский лидер в своем Twitter.

Вучич также поблагодарил Россию за поддержку и решительное осуждение вторжения косовского спецназа на север автономного сербского края Косово и Метохия.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияСербияВучич, Александар
Разногласия между РФ и ПАСЕ
Регламентный комитет ПАСЕ выступил за участие России в июньской сессии
Комитет рекомендовал разрешить вернуть все национальные делегации, которые не участвуют в работе уставного органа
Читать полностью