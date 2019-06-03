Генпродюсер телеканала "Прямой", который связывают с Порошенко, подал в отставку

КИЕВ, 3 июня. /ТАСС/. Генеральный продюсер украинского телеканала "Прямой" Алексей Семенов покидает свой пост на фоне поданного недавно в Государственное бюро расследований заявления об использовании экс-президентом Украины Петром Порошенко телеканала для отмывания своих доходов. Об этом он сообщил в комментарии украинскому изданию "Новое время".

"Да, сегодня написал заявление", - цитирует Семенова издание.

27 мая Государственное бюро расследований (ГБР) Украины зарегистрировало заявление юриста Андрея Портнова, занимавшего при президенте Викторе Януковиче должность заместителя главы его администрации, с обвинениями в адрес экс-президента Петра Порошенко об отмывании средств и легализации доходов при завладении украинским телеканалом "Прямой". Портнов утверждал, что Порошенко в составе организованной преступной группы завладел каналом, оформив его на офшорную компанию, фиктивно принадлежавшую бывшему члену Партии регионов Владимиру Макеенко.