В кабмине Чехии обнаружили противоречия в аудите ЕС по конфликту интересов премьера Бабиша

ПРАГА, 3 июня. /ТАСС/. Правительство Чехии обсудило в понедельник проект аудиторского отчета Еврокомиссии (ЕК), согласно которому республика должна вернуть Евросоюзу (ЕС) почти $20 млн, полученные в течение последних двух лет из фондов организации в форме дотаций холдингом Agrofert, связанным с премьер-министром Андреем Бабишем. Об этом сообщили журналистам министры промышленного и торговли Карел Гавличек и охраны окружающей среды Рихард Брабец.

"В документе, который рассматривался кабмином, содержится целый ряд принципиальных противоречий", - подчеркнул Гавличек. "[Проект аудиторского отчета] опирается на необоснованные сведения", - отметил, в свою очередь, Брабец. Правительство, по их словам, поручило подготовить незаинтересованным в деле чиновникам нескольких министерств ответ для ЕК. Работа будет проводиться исключительно на уровне экспертов и без участия политиков. Общественность будет информирована по ее результатам.

Пражская газета Hospodarske noviny опубликовала в пятницу информацию, что ЕК требует от Agrofert возвращения дотаций из фондов ЕС, так как холдинг эксплуатирует возможности, представляющиеся премьеру, который является его фактическим владельцем. В Брюсселе обнаружили конфликт между государственными и личными интересами у Бабиша. Сумма, которую ЕК намерена потребовать от Чехии за якобы незаконные дотации из фондов ЕС для Agrofert может составить от 283 млн крон (около $13 млн) до 451 млн крон (примерно $18,5 млн).

Реакция премьера и митинг с требованием его отставки

"Чехия никакие средства возвращать не будет, так как для этого нет оснований. Чехия будет отвергать подобные требования", - заявлял ранее Бабиш. По его словам, исходящая из ЕК инициатива является провокацией, за которой стоят его противники на политической сцене Чехии.

Он также периодически подчеркивает, что никогда не нарушал законы, так как, уйдя в большую политику, поручил управление имуществом целевому фонду, на деятельность которого не оказывает влияния. "Все [мною было сделано] по закону", - указывает Бабиш.

Между тем гражданская инициатива "Миллион мгновений для демократии" на вторник созывает митинг с требованием отставки премьера. Он должен состояться на Вацлавской площади - центральной площади Праги. Ожидается участие 100 тыс. граждан.