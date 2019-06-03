Помпео заявил, что США готовы к переговорам с Ираном на высшем уровне

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы вести с Ираном переговоры на высшем уровне. С таким заверением выступил в интервью швейцарской телерадиокомпании РТС госсекретарь США Майкл Помпео. Стенограмму интервью распространила в понедельник пресс-служба Госдепартамента.

"Думаю, Ирану известно, как вступить с нами в контакт, если они [власти в Тегеране] будут готовы. Когда они будут готовы, мы тоже будем готовы вести с ними переговоры", - сказал руководитель внешнеполитического ведомства США. В связи с этим его попросили уточнить, означает ли сказанное, что президент США Дональд Трамп будут готов к личным встречам с президентом или духовным лидером Ирана Хасаном Роухани или аятоллой Али Хаменеи.

"Президент Трамп на протяжении уже многих месяцев говорит, что готов вести переговоры <...> И, когда Иран будет готов вести этот разговор, разговор о том, чтобы он как страна вел себя нормальным образом, мы готовы будет к этому разговору. Он будет происходить на всех уровнях", - ответил Помпео.

Он подтвердил, что имеются в виду такие же контакты, как между Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном. "Конечно. Думаю, это возможно", - заявил дипломат.

Кроме того, он утверждал, что США не стремятся к войне с Ираном. "Мы не могли за последние недели и месяцы сказать яснее, что не намереваемся вести войну", - считает Помпео.