Партия Зеленского не будет создавать коалицию с Порошенко или с "Оппозиционной платформой"

КИЕВ, 3 июня. /ТАСС/. Партия "Слуга народа", которая выдвинула Владимира Зеленского кандидатом в президенты, идеологически расходится с "Блоком Петра Порошенко" (БПП) и "Оппозиционной платформой - За жизнь". Об этом заявил представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук в понедельник в эфире телеканала NewsOne.

"Я могу говорить об этом, исходя из того, что заявил президент Украины Владимир Зеленский про то, что точно идеологически мы разные с БПП, а также с "Оппозиционной платформой", "Оппозиционным блоком", - ответил он на вопрос о том, с какими силами пропрезидентская партия точно не намерена объединяться в коалицию в Раде после парламентских выборов 21 июля.

Такую ситуацию Стефанчук назвал "нормальной", пояснив, что "только в оппозиции рождается истина, и в конкуренции идей находится решение любых вопросов".