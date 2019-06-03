Трамп поддерживает Brexit при сохранении экономической стабильности в мире

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп поддерживает выход Великобритании из ЕС, который будет осуществлен таким образом, чтобы не нарушить экономическую и финансовую стабильность в мире. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы Белого дома.

"По мере того, как Соединенное Королевство продолжает работать над планом выхода из Европейского союза, Соединенные Штаты обязуются поддерживать тесные отношения с обеими сторонами. США продолжат готовиться к любому исходу и координировать свои усилия с правительствами, финансовыми институтами и международными организациями, чтобы защитить свои интересы. Президент Трамп поддерживает Brexit, который будет осуществлен таким образом, чтобы не затронуть мировую экономическую и финансовую стабильность, при этом обеспечив независимость Соединенного Королевства", - отмечается в заявлении.

Трамп находится в Великобритании с государственным визитом (3-5 июня). Он прибыл туда в понедельник вместе с семьей по приглашению королевы Елизаветы II.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако депутаты Палаты общин парламента Соединенного Королевства трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которого премьер-министр Тереза Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами. В итоге ЕС согласился перенести дату Brexit сначала на апрель-май, затем - на 31 октября.