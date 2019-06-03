Совбез ООН обсудит нападение на миротворцев в Косове 10 июня

ООН, 3 июня. /ТАСС/. Ситуация с нападением на сотрудников ООН в Косове, включая россиянина Михаила Краснощекова, будет вынесена на обсуждение Совета Безопасности 10 июня. Об этом сообщил в понедельник председательствующий в Совбезе в июне постпред Кувейта при ООН Мансур аль-Отейби, анонсируя на пресс-конференции график предстоящей работы международного органа.

"Мы ожидаем, что в ходе заседания спецпредставитель генсека доложит Совбезу об этой ситуации", - сказал дипломат. Согласно графику СБ ООН на месяц, обсуждение работы миротворческой мисссии в Косове состоится 10 июня в первую половину дня.

Утром 28 мая косовский спецназ вторгся в северные муниципалитеты края, где в ходе перестрелок двое сербов получили легкие ранения. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что спецназ задержал 28 человек, среди которых также был россиянин Краснощеков. Позже врач больницы в Косовска-Митровице Златан Элек сообщил, что россиянин получил тяжелые травмы головы и был помещен под круглосуточное наблюдение, затем он был переведен на лечение в Военно-медицинскую академию в Белграде.