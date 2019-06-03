Помпео заявил, что Россия недостаточно сотрудничает в расследовании крушения MH17

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео считает, что Россия недостаточно активно сотрудничает в расследовании крушения малайзийского Boeing над Украиной в 2014 году. С таким утверждением глава американской дипломатии выступил в интервью нидерландскому телеканалу RTL, текст которого распространила в понедельник пресс-служба Госдепартамента.

"Нет, им нужно сделать больше", - заявил Помпео, отвечая на вопрос о том, достаточно ли Россия сотрудничает в расследовании. "Россия должна отчитаться о том, что произошло, и я так понимаю, это тот процесс, который сейчас происходит. Я надеюсь, что Россия поймет, что отчитаться о том, что случилось во время этого ужасного инцидента, в результате которого погибли люди, в ее же собственных интересах", - утверждал он.

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Несмотря на активные боевые действия на земле, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов. Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. 24 мая эксперты опубликовали промежуточный доклад, заявив в нем, что зенитная ракетная установка, с которой был произведен пуск ракеты, сбившей "Боинг", могла быть завезена из России и принадлежать 53-й зенитной ракетной бригаде.

В России данные обвинения отвергли. В частности, Минобороны РФ заявило, что ни один зенитный ракетный комплекс ВС РФ никогда не пересекал российско-украинскую границу. Кроме того, представители российского военного ведомства сообщили, что им удалось идентифицировать ракету, выпущенную по Boeing, и установить, что она была направлена в войска на территории Украины еще в 1986 году.